'La Manada' se une al magistrado discrepante en su apelación: "Sexo con jolgorio" y presión mediática

Los miembros de 'La Manada'. Foto: Atlas

El abogado de cuatro de los cinco miembros de 'La Manada' condenados a nueve años de prisión, pide en su recurso de apelación, la absolución de sus defendidos. Insiste en que sus defendidos pensaban que eran relaciones consentidas al no haber una negativa evidente por parte de la chica.

En el recurso presentado hoy, el abogado, Agustín Martínez Becerra resalta que se ha vulnerado por completo el principio de de presunción de "inocencia" de sus defendidos que han sifrido un juicio paralelo en los medios. Además, declara "absoluta adhesión" y suscribe cada punto del voto discrepante emitido por Ricardo González, incluído el controvertido "sexo con jolgorio" que defiende el magistrado.

En su recurso, ya se habían presentado los de la acusación particular: gobierno de Navarra, ayuntamiento de Pamplona y el de la propia víctima, asegura que los condenados ha sufrido "una auténtica cacería mediática" en la que se ha denigrado a sus clientes "con la difusión de mensajes, conversaciones, grabaciones e imágenes que han ido directamente a minusvalorar hasta niveles infrahumanos la condición personal de los mismos". En referencia a los diferentes audios que los medios han difundido, en los que sus clientes hablan de la utilización de drogas y hacen comentarios y alardes de índole sexual en términos soeces.

Blanco o negro, no hay grises en un Tribunal

En el recurso se considera que en los hechos que se consideran probados de la sentencia "carencen de la más mínima actividad probatoria que vulneran de forma flagrante" la presunción de inocencia de los acusados.

El letrado critica especialmente el fallo de abuso sexual y subraya que "el debate en este procedimiento era simple, o la denunciante mantuvo relaciones sexuales con los acusados según acuerdo previo o la denunciante se vio sometida por violencia o intimidación a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Negro o blanco, no había lugar a los grises en el planteamiento que las partes presentamos ante el Tribunal". A su juicio no se prueba el empleo de intimidación o violencia y por ello no se les condena por agresión (violación) pese a estar probado que hubo penetración.

Pero incluso considera que no había pruebas acreditativas del delito de abuso sexual con prevalimiento, ya que "es evidente que la situación de superioridad ha de ser no solo notoria evidente y eficaz y además debe ser objetivamente apreciable y no solo percibida subjetivamente".

"Si ella mismo puso de manifiesto que tras acceder al portal pensando que iba a fumarse un porro, al comenzar las relaciones sexuales ella no manifestó nada y que ellos pudieron interpretar que estaba sometida o que no, ¿cómo puede interpretarse una acción voluntaria contra su consentimiento si ella no lo expresó, y la propia denunciante reconoció en la vista oral que ellos pudieron entender que deseaba ese encuentro sexual?", se pregunta.

"¿Cómo puede hablarse de una situación de shock que impidiera una reacción de la denunciante si en ningún momento de la relación sexual se produce un gesto del que se pueda derivar un mínimo rechazo, gesto de asco, pena, dolor, sufrimiento o cualquier otro del que se pueda denotar incomodidad o disgusto?", resalta.

Por su parte, el abogado asegura que la denuncia de la víctima se debe a su "temor" a que las grabaciones pudieran ser colgadas en las redes sociales "y actuase así como una forma lógica de protegerse ante semejante riesgo".

"Parece lógico que surja en ella una situación que mezcle indignación y miedo como consecuencia de la posición en la que se encuentra" y esto motive una denuncia "que no se ajuste a los hechos". Recurriendo así al mismo argumento de que la víctima miente que ya enarboló durante el primer juicio.

Además, después de los hechos, se indica en el recurso, la denunciante "no sale a buscar ayuda, no busca la protección de nadie", solo se sienta a ordenar sus ideas y buscar una manera para dar "explicación a todo lo ocurrido".

Respecto a la declaración de la joven madrileña, asegura que "no sería faltar a la verdad indicar que en ningún momento hubo un solo gesto de incomodidad a lo largo del interrogatorio. Entró en la Sala con una sonrisa y mantuvo el gesto cordial a lo largo de toda la declaración, sin que hubiera un atisbo de fastidio, irritación, disgusto o desagrado"

Mensaje para Catalá

En sus declaraciones tras presentar el recurso de apelación, Agustín Martínez Becerra hace referencia a las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien asegura que ha ido muy lejos y ha faltado al respeto a la autoridad judicial con declaraciones que resultan "sin duda, ofensivas" sobre el magistrado discrepante Ricardo Gonzalez.