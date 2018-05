Roures espera que Sánchez gane la moción de censura para que se inicie un "diálogo" que permita "resolver la situación"

29/05/2018 - 18:17

El presidente de Mediapro, Jaume Roures, ha manifestado este martes que espera que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, gane la moción de censura que se debatirá esta semana para que se pueda "iniciar un diálogo" que permita "resolver la situación".

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Espero que Sánchez gane la moción de censura y esto permita iniciar un diálogo que sea un camino para resolver la situación, no sólo en Cataluña sino también en España, que no está muy bien que digamos", ha afirmado en declaraciones a Europa Press durante la presentación de Sonar 360º by Mediapro.