García ironiza sobre las consultas de Podemos a las bases y defiende las de Familia con el tercer sector

29/05/2018 - 18:26

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Alicia García, ha ironizado sobre las consultas de Podemos a sus bases para defender el consenso que ha alcanzado su departamento con las entidades del tercer sector.

VALLADOLID, 29 (EUROPA PRESS)

"Ustedes consultan a sus bases y yo a las entidades y está bien acordado", ha espetado la consejera a la procuradora de Podemos Laura Domínguez que ha cuestionado que la adjudicación de las subvenciones con cargo a la asignación del 0,7 por ciento del IRPF se haya hecho de forma transparente y equitativa.

García ha recordado a la procuradora de Podemos que el modelo de gestión por el que ha optado la Junta de Castilla y León está "avalado y aplaudido" por las entidades del tercer sector y ha defendido también la opción de las subvenciones directas frente a la concurrencia competitiva que reclamaba Domínguez a la que ha explicado también que las bases también están consensuadas con las citadas asociaciones.

Según ha recordado también, la Junta de Castilla y León ha conseguido blindar los fondos de las entidades para no dejar en la calle a más de 40.000 personas vulnerables mientras que la procuradora de Podemos se ha reafirmado en la "chapuza" de la Junta al no publicar las asignaciones a entidades que, según ha advertido, no publican sus memorias económicas.