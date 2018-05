La colección completa de 'El Pregonero', digitalizada y disponible en la web de la Red Municipal de Biblioteca

29/05/2018 - 18:29

La Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba (RMBC), con la colaboración del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de la capital, ofrece desde este martes, para su consulta libre y gratuita desde la página web de la Biblioteca Central, la colección completa de 'El Pregonero', es decir "los 106 números publicados a lo largo de la irregular y azarosa vida de esta publicación municipal" nacida en 1982.

CÓRDOBA, 29 (EUROPA PRESS)

Según ha destacado el teniente de alcalde de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, David Luque (PSOE), "la digitalización de 'El Pregonero' es un magnífico trabajo de los trabajadores de la biblioteca y el Gabinete de Prensa que pone al servicio de investigadores y ciudadanía un trozo de la memoria reciente de la ciudad. Releyendo sus números podremos comprobar como la ciudad ha cambiado en muchos aspectos, y sin embargo en otros seguimos igual después de tanto tiempo".

Así, como recoge el blog de la Biblioteca Central que anuncia la digitalización y difusión online de 'El Pregonero', "ha llegado la noticia que esperaban desde hace años muchos de nuestros usuarios e investigadores, de modo que la revista municipal que acompañó al público lector durante décadas ya se conserva digitalizada y al alcance de 'click' desde cualquier lugar de internet". El enlace para acceder a todos los números es 'https://biblioteca.cordoba.es/index.php/biblio-digital/publicaciones-periodicas/483-el-pregonero/4969-pregonero-1-10.html'.

'El Pregonero' fue en su momento, allá por septiembre del año 1982 cuando se publicó su primer número, una revista innovadora en el panorama de la prensa nacional. "Los ayuntamientos democráticos, que apenas contaban con tres años de existencia por aquel entonces, se estaban planteando la necesidad de crear unos cauces de información directa a su ciudadanía, sin la intermediación de los grandes grupos de comunicación cada vez menos independientes", según recoge la presentación del acceso a los números digitalizados.

Un primer intento del Ayuntamiento de Córdoba fue la publicación, apenas dos meses después de la toma de posesión de la nueva corporación, del único número que llegó a ver la luz de un llamado 'Boletín Municipal' (julio de 1979). La falta de infraestructura propia impidió este intento.

El propósito en septiembre de 1982 era el de conseguir darle continuidad al proyecto. "Esperamos que, en esta nueva fase, en la que contamos con Boletín mensual podamos superar la irregular comunicación entre administrados y administradores. Este Boletín nace con voluntad de informar y de informar bien. Pensamos que no puede haber nunca una auténtica participación si los que están llamados a hacerla no están al corriente de los problemas y de sus posibles soluciones. Todo intento de participación que no esté basado en una buena información no pasa de puro espontaneismo", continúa el texto.

Sin embargo, el objetivo de sacar una publicación al mes solo duró un trimestre, en concreto el que va desde septiembre a noviembre-diciembre de 1982. El número 4 de 'El Pregonero' ya no vería la luz hasta agosto del año siguiente. A partir de ese momento las vicisitudes han sido muy variadas habiendo tenido épocas de esplendor y otras de franca decadencia.

Ha habido, por ejemplo, etapas en que la publicación ha llegado a ser quincenal e incluso semanal (durante los primeros meses de 1987); bien es verdad que por entonces fueron números de solo cuatro páginas. Pero ha habido largas etapas, como la que va desde septiembre de 1987 a octubre de 1988, sin un solo número publicado.

Lo cierto es que la publicación fue evolucionando y adaptándose a sus posibilidades. Los últimos números, es decir los que van desde el número 72 (septiembre de 1987) al 106 (julio de 1995) son ya números monográficos. Se ha renunciado a ser ese cauce de información de la acción municipal que se intentó en los comienzos y que necesitaba de una frecuencia imposible de mantener, para convertirse en una publicación, sin periodicidad regular, sobre grandes temas de interés para la ciudad que no necesitan de la inmediatez para despertar interés.

Durante esta época se suceden los números dedicados al Festival de la Guitarra, al Concurso Nacional de Arte Flamenco, al Jardín Botánico, a la Feria de Mayo, al Guadalquivir, al término municipal, a la nueva estación, y a un largo etcétera.