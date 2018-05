El Premi Crexells se desploma tras retirarse los autores finalistas

El XLVII Premi Crexells de Novela, que convoca el Ateneu Barcelonès, se ha desplomado después de retirarse los 11 autores finalistas del galardón, tras la decisión de última hora del jurado de sumar cuatro obras más a los siete finalistas del premio para superar la baja participación.

En sus cuentas de Twitter y Facebook recogidas por Europa Press, los autores Tina Vallès, Enric Umbert, Marcel Fité, Raül Garrigasaït, Sílvia Soler, Josep Lluís Badal (lo ha publicado su editora), Teresa Muñoz, Max Besora, Carme Martí, Alfons Cama y Vicenç Pagès Jordà han lamentado la decisión del jurado, así como los cambios que no respetan las bases del galardón, que se entrega por la festividad de Sant Joan.

Pagès ha sido el último en desmarcarse del premio, y lo ha hecho con un mensaje en Twitter en que dice: "De hecho no me presenté (al premio) o sea que no veo que me pueda retirar".

"De todas formas, parece que nadie quiere ganar en estas circunstancias. Este año no puede haber premio. Hay tiempo para reflexionar y hacerlo mejor el año que viene", concluye.

El jurado de expertos acordó este martes incorporar a la lista de los siete finalistas cuatro obras, debido a la "muy baja participación en la votación popular", que no llega al 4% de los socios del Ateneu Barcelonès, informó este lunes la organización.

En la reunión del jurado, en que participaron Valèria Gaillard, Lluïsa Julià, Miquel de Palol, Xavier Pla y Enric Sòria --excusaron su presencia Carme Riera y Rafael Argullol-- y la vicepresidenta primera del Ateneu, Gemma Calvet, se acordó sumar: 'Els estranys' de Garrigasaït; 'Les coses que realment han vist aquests ulls inexistents', de Josep Lluís Badal; 'Aventures i desventures de l'insòlit i admirable Joan Orpí' de Max Besora, y 'Robinson', de Vicenç Pagès Jordà.

En su cuenta de Twitter, Vallès alega: "Os informo que retiro mi novela 'La memòria de l'arbre' de la lista de finalistas del Premi Crexells. Lo he decidido al ver que no se respetan las bases del premio y al darme cuenta de que la participación popular ha sido escasísima (4%)".

"Quiero dejar claro que todos los finalistas me merecen el máximo de los respetos y que la última decisión tomada hoy no favorece a nadie, ni a los autores, ni al premio, ni a los socios del Ateneu, ni a los clubs de lectura de las bibliotecas que han votado. Pensémoslo", concluye.

Por otro lado, Garrigasaït ha lamentado que esta situación "erosiona peligrosamente" el prestigio del premio, y ha reclamado un replanteamiento profundo del mismo para recuperar el reconocimiento que había tenido en las letras catalanas.

"MODIFICACIÓN A FINAL DE CARRERA"

"Considero que una modificación a mitad de carrera no es seria ni ayuda a su prestigio, a la vez que es un menosprecio para aquellas personas y entidades que emitieron su voto", ha lamentado Umbert.

"Es una decisión triste pero tomada por respeto a quienes han participado y para contribuir, ni que sea modestamente a la dignidad que creo que el premio se merece", ha dicho Muñoz.

"No me siento cómodo en este paisaje", ha dicho Badal en un mensaje difundido por su editora, Iolanda Batallé, en Twitter en que desea que la literatura catalana no siga autovulnerándose con pequeñas guerras navales de pacotilla.

"LOS PREMIOS SE OLVIDAN Y LAS NOVELAS QUEDAN"

Cama ha lamentado su "profundo desencanto" por los hechos, mientras que Martí ha recordado una frase que escribió Mercè Rodoreda a Joan Sales: "Pero los premios se olvidan y las novelas quedan".

En total, se habían presentado 33 obras a la edición de este año del premio, y a 2 de mayo se escogieron siete finalistas por ser los más votados por socios y miembros de los clubs de lectura de las bibliotecas públicas catalanas y del consorcio de bibliotecas de Barcelona.

Las siete obras eran escogidas en mayo fueron 'Des del balcó', de Teresa Muñoz; 'El camí de les aigües', de Carme Martí; 'Els vells amics', de Sílvia Soler; 'Escacs d'amor i de mort', de Marcel Fité; 'La memòria de l'arbre', de Tina Vallès; 'L'olor de la seva pell', de Alfons Cama, y 'L'últim passatge de Walter Benjamin', de Enric Umbert.

DEFENSA DEL ATENEU BARCELONÈS

En un comunicado difundido este martes, el Ateneu Barcelonès ha respondido que el jurado valoró su decisión argumentando la "muy insuficiente" participación de los socios, y el hecho de que ello había excluido obras muy buenas.

"A la vista de esta situación y por respeto a todos los aspirantes se amplió el número de finalistas sin que ello avanzara ningún criterio ni tampoco implicara el demérito de las siete obras votadas por los 150 socios de una entidad de 4.000", ha añadido.

Ha defendido que "todo el proceso de otorgar este premio se está haciendo con la máxima transparencia y valoración pública", y ha mostrado su respeto a la decisión del jurado al entender que no contravenía las bases, sino que trataba de resolver el problema de la baja participación.