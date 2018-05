El Síndic alertó de irregularidades en los presupuestos, contratos y subvenciones de 2013 en Navajas

29/05/2018 - 20:35

El Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana emitió un informe en 2015 en el que alertaba de varias irregularidades de gestión supuestamente cometidas por el Ayuntamiento de Navajas (Castellón) en el ejercicio de 2013 y 2014, como la falta de actualización del inventario de bienes y otras "incidencias" en las normas presupuestarias, "incumplimientos significativos" en la contratación y falta de documentación en subvenciones.

CASTELLÓN, 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil registra desde esta mañana el Ayuntamiento de Navajas en una operación "policial y judicializada", en el marco de una investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción 1 de Segorbe (Castellón) por presuntas irregularidades contables. Según ha informado el TSJCV, la causa se inició en 2016 y está abierta por delitos de prevaricación, malversación, fraude y exacciones ilegales.

Entre las incidencias presupuestarias, el Síndic destacaba que el inventario vigente de bienes en 2013 se correspondía con la actualización del de 2009, a pesar de que la ley requiere que se haga anualmente. Por otro lado, advertía de que no había constancia de que la Secretaría-Intervención de Navajas hubiera proporcionado los informes de morosidad de 2013.

El órgano también señalaba la falta de documentos de los presupuestos de 2013 y 2014, como el estado de la deuda, las inversiones y el informe económico-financiero. De hecho, según el Síndic, la aprobación de las cuentas de esos años se hizo con posterioridad al 15 de octubre del ejercicio anterior, fecha que marca la normativa, y no constaba ni en el pleno ni en el Boletín Oficial de la Provincia, como tampoco su remisión a la Generalitat y a la Administración del Estado.

"FRACCIONAMIENTO INDEBIDO" DE CONTRATOS

En materia de contratos, el Síndic constató cinco contratos no menores por un total de 397.941 euros (IVA no incluido) y otro formalizado en 2015 por 46.544 euros; todos por procedimiento negociado sin publicidad y sin justificación adecuada ni informes técnicos o de valoración. Además, en dos de ellos no se solicitaron ofertas a al menos tres empresas, como marca la ley.

En dos expedientes se produjo un "fraccionamiento indebido", puesto que se realizaron "paralelamente y con los mismos documentos de aprobación y de invitación a posibles licitadores". Las obras también se llevaron a cabo al mismo tiempo, según el órgano, y se adjudicaron al mismo contratista.

Por otro lado, el informe recogía que el órgano de contratación de Navajas no difundía el perfil del contratante a través de su sede electrónica, la de la Generalitat o la del Estado. El Síndic tampoco pudo verificar el cumplimiento del plazo de pago de los seis contratos por la no disposición de extractos bancarios ni de registros.

Y en cuanto a su puesta en marcha, el órgano detectó que en algunos no se inició la tramitación, en tres no constaba la aprobación del proyecto de obras, en dos faltaban los pliegos técnicos y administrativos y en uno los aprobó directamente el alcalde cuando es competencia del pleno. Así mismo, en cuatro no constaba documentación que acreditara las condiciones del adjudicatario y en uno el contrato se formalizó con un año de retraso.

Finalmente, según recogía el análisis, un contrato no se terminó en el plazo estipulado y no se alegaron razones, otro acabó con facturas que superaban en 15.972 euros el importe estipulado, sin modificación, y dos se iniciaron con anterioridad a la formalización.

El Síndic subrayaba que "de los seis expedientes de contratación que se han tramitado durante 2013 y 2014, cuatro cuentan con financiación de la Diputación de Castellón" y advertía --tras señalar la comprobación de los extractos bancarios del ingreso de la totalidad de la subvención de la Diputación: 22.239 euros-- que "es causa de reintegro la obtención de subvenciones falseando las condiciones requeridas".

SUBVENCIONES A ENTIDADES MUSICALES

Respecto a las subvenciones otorgadas por Navajas en 2013 y 2014, el Síndic de Comptes contabilizó dos nominativas a dos entidades musicales, por un total de 23.308 euros. La fiscalización puso de relieve que los expedientes solo contenían los justificantes de las transferencias bancarias a los beneficiarios.

El organismo apuntaba que "se deduce que las dos beneficiarias prestan habitualmente servicios consistentes en pasacalles, procesiones y conciertos, que deberían ser objeto de contratación mediante la tramitación del expediente oportuno".