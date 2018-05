Concierto solidario este miércoles para recaudar fondos para la "vivienda digna" en la India rural

29/05/2018 - 20:41

El grupo de voluntariado de la Fundación Vicente Ferrer en Sevilla organiza este miércoles un concierto solidario, para recaudar fondos para actuaciones de vivienda digna en la India rural.

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

El concierto se celebrará a las 20,30 horas en la propia sede de la Fundación Tres Culturas, calle Max Planck, 2 en la Isla de la Cartuja, y contará con las actuaciones de Manuel Imán & Rosario Solano, Marcos Peñalosa, Bossanea y From lost to the river. Un grupo nutrido de artistas que voluntariamente han apoyado esta causa social.

La recaudación del evento irá destinada a la construcción de viviendas para personas con discapacidad de la población rural de la India, pues la tasa de personas con discapacidad es especialmente elevada en las zonas donde trabaja la Fundación Vicente Ferrer. Se pueden adquirir las entradas una hora antes del inicio del concierto o reserva telefónica en el 954 410 453 o mail andalucia@fundacionvicenteferrer.org