La Diputación de Lugo acusa al PP de aprobar "a puerta cerrada" que Suplusa "cueste a los lucenses más de 100.000 euros"

29/05/2018 - 21:04

El organismo provincial censura que los populares rechazasen su disolución

El organismo provincial censura que los populares rechazasen su disolución

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 (EUROPA PRESS)

El gobierno de la Diputación de Lugo ha censurado el "espectáculo público preparado para el pleno" celebrado este martes y ha lamentado que "a puerta cerrada el Partido Popular aprueba que Suplusa cueste a los lucenses más de 100.000 euros y rechaza su disolución".

"El PP miente, diciendo que abandonó el pleno para no tratar la disolución de Suplusa por la falta de un Diputado, pues ya no se podía debatir al no estar en la sesión plenaria la mayoría absoluta de la corporación que se requiere para hacerlo y al no ser válido el voto de calidad del presidente por tratarse de un asunto de urgencia, tal y como dicta la ley", expone.

Por el contrario, critica que "seguidamente, en la junta general de Suplusa, que es privada, y a la que el gobierno llevó la misma moción de urgencia, el PP votó en contra de la disolución de Suplusa y aprobó que este organismo cueste a los lucenses más de 100.000 euros".

"ES evidente que el Partido Popular preparó toda una escena teatral en el pleno para no hablar públicamente de los 100.000 euros que hace pagar a todos los lucenses por mantener un organismo que no es útil a los vecinos pero sí al PP", sostiene el gobierno provincial.

En este sentido, reprueba que "el PP aprobó en la junta general de Suplusa salarios superiores a los 57.000 euros y a los 41.000, que nunca existieron en este organismo, así como dietas de 151 euros por asistir a cualquier reunión que decidan convocar".

Informa a mayores de que el consejero del BNG fue sustituido por uno del PP y de que los tres del gobierno también abandonan Suplusa, "por lo que serán sustituidos".

EXPULSIÓN DE MARTÍNEZ

Estos hechos los denuncia en una jornada en la que el protagonismo se lo llevó el alcalde de Becerreá y exdiputado provincial del PSOE, Manuel Martínez, quien fue expulsado en el pleno de la Diputación.

Posteriormente fue desalojado del salón de plenos de la Diputación de Lugo tras un nuevo enfrentamiento con el presidente de la institución, el socialista Darío Campos.

La Diputación ordenó su expulsión del pleno provincial por interrumpir el debate cuando se abordaba la relación de puestos de trabajo (RPT) de la institución.

En una anterior ocasión, la RPT no obtuvo luz verde por al unirse los votos del PP y de Martínez, pero en este caso salió adelante con la abstención de los populares. En todo caso, el diputado díscolo ya había sido expulsado del pleno y, poco después, reapareció en la grada de invitados, de donde fue desalojado por dos miembros de seguridad del Pazo Provincial.