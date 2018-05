Moción. aumentan las expectativas en el psoe de ganar la moción de censura contra rajoy

29/05/2018 - 20:52

Las expectativas de que la moción de censura que Pedro Sánchez ha presentado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, salga adelante aumentan en el seno del Partido Socialista conforme pasan las horas y se aproxima el debate parlamentario.

En el seno del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, según varias fuentes consultadas por Servimedia, la posibilidad de que la moción recabe los apoyos parlamentarios necesarios crece respecto a la "sensación" que muchos tenían hace 24 horas.

"No es imposible, por lo que hay posibilidades", reflexionaba un diputado socialista que ve este martes que hay más aproximación por parte de los diputados independentistas y, por extensión, de los nacionalistas del PNV a secundar la iniciativa. Además, a esta idea añadían que en Moncloa tienen que estar "nerviosos" porque el momento elegido es "bueno" y los demás partidos no han mostrado un rechazo como el que se vio ante la moción de Pablo Iglesias del año pasado.

De hecho, algún diputado del PSOE de primera fila de la bancada ve con "optimismo" la situación pese a que desde la dirección del partido se reconoce que es "complicado" el plebiscito que han lanzado contra el presidente del Gobierno.

Esta "moción es muy primaria", destacan desde las filas socialistas, porque "no se trata de sí o no al PSOE" y a un programa de gobierno, sino de "sí o no a Rajoy". A esto se agarran para defender que el líder del PSOE no está negociando con las demás fuerzas políticas un programa de gobierno, sino que está contactando sólo para "consensuar" tres ejes: la censura, la estabilidad y la convocatoria electoral.

En este sentido, creen algunos de estos diputados consultados que en el País Vasco están "muy tensos" con esta situación porque el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado desde el PNV lo "vendieron como un apoyo por la garantía de la estabilidad" y ahora tendrían problemas para justificar ese nuevo respaldo al Partido Popular y "su corrupción".

Distintas fuerzas parlamentarias coincidieron en que el PNV quiere "evitar a toda costa" la posibilidad de unas elecciones por el "temor" a un crecimiento de Ciudadanos, así que ven como un "mal menor" apoyar a Sánchez y alejar la presión que la formación de Albert Rivera pueda hacer sobre el PP para citar a los españoles a las urnas.

No obstante, socialistas vascos apuntan que el PNV "siempre" ha apoyado a la derecha y a "quien ha estado en el poder", de ahí que ahora estén "muy nerviosos" en la "abstención" en la que parece que están asentados los nacionalistas vascos.

La ecuación para que la moción prospere también pasa por los escaños de Ciudadanos y la "sorprendente" decisión de Sánchez de no llamar a Rivera para conocer su posición. En los pasillos del Congreso alguno no entendía que el líder del PSOE no haya telefoneado al presidente de Ciudadanos, como sí ha hecho con el de Podemos, el del PNV o incluso a la máxima dirigente del PDECat.

Si bien, desde Ferraz señalan que Ciudadanos es la "cuarta fuerza" en el Congreso y un socio que parece "poco de fiar", cuando la semana pasada era "socio de Gobierno" y apoyaba los PGE y ahora incluso habla de una moción de censura con Podemos, un partido con el que había dicho que es incompatible.

El secretario general del PSOE ya descolgó el lunes el teléfono para contactar con Podemos, ERC y PNV, mientras que este martes, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, mantenía incluso reuniones con el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá; el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, y el portavoz del PDECat, Carles Campuzano.

En Ferraz, Sánchez ya trabaja en su discurso igual que su equipo diseña la estrategia de cómo defenderá el PSOE la moción de censura contra Rajoy. Fuentes consultadas apuestan por que Ábalos, una persona del partido, sea quien defienda la iniciativa en lugar de la portavoz parlamentaria, Margarita Robles.

Sánchez intervino en la reunión de los parlamentarios socialistas en el Congreso para pedir al "conjunto de las fuerzas parlamentarias" que asuman su responsabilidad, para que "consensuemos todos juntos" la censura "necesaria y exigible", la censura que espera la ciudadanía al Partido Popular y al presidente del Gobierno, señaló.

Allí recibió el calor de los diputados, senadores y eurodiputados socialistas presentes - expresado con aplausos- en una reunión en la que, para sorpresas de algunos, sólo hubo dos intervenciones pese a que lo que se aborda era una "cuestión de tal enjundia" que requería de "más análisis" político.

