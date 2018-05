Sucesos.-Detenidos dos presuntos atracadores cuando se disponían a robar un banco de la capital

30/05/2018 - 9:59

La Guardia Civil ha detenido 'in fraganti' a dos atracadores, que ya han ingresado en prisión, como presuntos autores de cuatro robos en oficinas bancarias de Sevilla, Espartinas, Bollullos de la Mitación y Benacazón cuando se disponían a robar en un banco de la capital.

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

Según ha informado en un comunicado, los agentes de la Benemérita les cachearon cuando pretendían perpetrar una acción similar en la carretera de Carmona y hallaron, además de una peluca, gafas de sol y un arma corta simulada, una nota manuscrita que decía textualmente 'No haga tonterías, no tengo nada que perder, voy armado, si no me entrega todo el dinero o pulsa la alarma le meto un tiro'.

La investigación se inició tras el robo en una sucursal de Espartinas, donde un joven con pasamontañas accedió al interior y con un arma corta amenazó a los empleados consiguiendo un botín de aproximadamente unos 2.000 euros.

Tras ello y mientras se llevaban a cabo gestiones para localizar a los autores, se dio a conocer un nuevo hecho delictivo en Bollullos de la Mitación, cuando un hombre accedió al interior de una oficina bancaria con gorra y gafas y utilizó como medio intimidatorio una pistola para obtener un botín de 600 euros.

Un tiempo después, fue denunciado un nuevo hecho en Benacazón, donde a última hora del horario de apertura de la entidad bancaria accedió al interior un varón también joven con una especie de mono de color azul con capucha para dificultar su identificación y amenazó a la empleada de la entidad un arma corta. En esta ocasión la sustracción sería de en torno a 3.000 euros.

Fruto de la investigación, la Guardia Civil se centró en dos sospechosos que por su 'modus operandi' y perfil cumplían las características y modo de actuar de los dos atracadores.

A partir de ese momento iniciaron continuos seguimientos y vigilancias sobre los mismos y detectaron que ambos, identificados como P.J.F.M. y C.J.R.B., de 27 y 46 años de edad respectivamente, carecían de actividad laboral alguna y cuya ausencia de ingresos legales era evidente, por lo que consideraron que obtenían beneficios económicos posiblemente a través de actividades ilícitas.

En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil supo de la posible intención de cometer un nuevo atraco en otra entidad bancaria de Sevilla, por lo que establecieron un importante dispositivo de seguimiento y control a los dos investigados.

Observaron que C.J.R.B. salió de su domicilio en la localidad de Villanueva del Ariscal hacia Umbrete para recoger a otra persona y dirigirse después a la comisión del hecho delictivo.

Una vez llegaron a la capital hispalense aparcaron en las cercanías de una entidad bancaria situada en la carretera de Carmona y se apeó de la parte trasera del vehículo uno de los sospechosos, que se dirigió al acceso de la oficina bancaria.

Ante el inminente riesgo para las personas, según ha destacado la Guardia Civil, decidieron detener a los dos sospechosos, que fueron cacheados, dando como resultado que a P.J.R.M. le hallaron elementos de disfraz como una peluca, gafas de sol o una nota manuscrita que decía textualmente 'No haga tonterías, no tengo nada que perder, voy armado, si no me entrega todo el dinero o pulsa la alarma le meto un tiro', además de un arma corta simulada.

Durante los registros de los domicilios de los detenidos en las localidades de Villanueva del Ariscal y Umbrete hallaron un arma corta de fogueo con un cargador con cinco cartuchos en su interior, dos turismos y una motocicleta, utilizados éstos en los robos, así como ropa utilizada en otros atracos que se están investigando.

Asimismo, por diferentes pruebas encontradas a uno de los detenidos se le imputa, además, un robo cometido en una gasolinera en la localidad de Villanueva del Ariscal a finales del pasado año.

Las diligencias instruidas y los detenidos han sido entregados en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 4 de Sanlúcar La Mayor, quien ha decretado el ingreso en prisión preventiva para los dos detenidos.