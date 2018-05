La incubadora La Brecha, nuevo espacio de emprendimiento en Málaga dedicado a la cultura y la artesanía

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Promálaga, pone en marcha un nuevo espacio cultural en la incubadora La Brecha, espacio de emprendimiento dedicado a la artesanía que se sitúa en el centro de la ciudad, en la Plaza Pintor Eugenio Chicano, donde se desarrollarán actividades artísticas y culturales.

El concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés, acompañado por el director gerente de Promálaga, Francisco Salas, ha presentado en rueda de prensa toda la programación del programa de actividades previstas para el mes de junio, que darán comienzo el próximo día 8 y que convertirá a la plaza Eugenio Chicano en escenario de una veintena de actividades relacionadas con la música, la artesanía y la moda.

El edil ha señalado que el programa de actividades se ha diseñado con el objetivo de "revitalizar y dinamizar comercial y turísticamente el entorno de dicho espacio y favorecer el crecimiento de pymes y autónomos del sector vinculado a la artesanía".

Estas actividades van servir como lanzadera cultural para conectar a artistas y artesanos con los ciudadanos. Además, pondrán en valor y darán a conocer este espacio que ha sido recuperado para uso ciudadano y comercial.

ACTIVIDADES

Las primeras acciones están fijadas para los días 8 y 9 de junio en el marco de la cuarta edición de la Feria Internacional de Arte Emergente de Málaga Art & Breakfast. La Feria contará en Promálaga La Brecha con 'performers' a cargo de Álvaro Caboalles; un taller-cuentacuentos infantil y una 'masterclass' sobre marca personal que impartirá la ilustradora malagueña Pedrita Parker.

La naturaleza y el medioambiente serán los protagonistas de otro bloque de actividades que vestirán de verde la plaza con plantas aromáticas el 16 de junio. Se ha programado también un taller para aprender a crear un pequeño huerto en casa que impartirá la empresa Huertum. El malagueño D. Darko, cuya arte decora en la actualidad las escaleras interiores de la Colección del Museo Ruso, proyectará una obra colaborativa en la que pueden participar todos los creadores que quieran unirse a él.

El 20 de junio Promálaga La Brecha contará con una jornada de salsa y exhibición de baile en la misma plaza. Posteriormente, el 21 de junio con motivo del Día Europeo de la Música y el Día Internacional del Yoga, habrá un concierto de la Orquesta de Flautas del Martín Tenllado en el que interpretarán obras clásicas, bandas sonoras de películas y música de raíces populares. Además, habrá una clase abierta a cargo de Yume Yoga.

La Noche de San Juan, 23 de junio, tendrá lugar una muestra que pondrá en valor el trabajo artesanal con piezas únicas, así como un taller de ciencia en el que el Centro Principia ofrecerá un taller de experimentos científicos para toda la familia y trasladará a La Brecha su museo itinerante con experimentos y juegos interactivos. También, ese mismo día, la compañía de danza Cía Be Punto ofrecerá un espectáculo de danza contemporánea y, para finalizar la jornada, habrá un Dj set.

Este mes de actividades finalizará los días 28 y 29 de junio con la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTB por el que se pondrá en marcha un concurso de decoración de balcones bajo el lema 'Love is in the air', con actuaciones musicales y un desfile de jóvenes diseñadores.

La incubadora de Promálaga La Brecha cuenta actualmente con ocho locales comerciales dedicados a la artesanía: Scrappiel, dedicada al 'scrapbooking' y artesanía en papel y piel; la galería de Arte Matraca, en la que expone obras de diseño de tipo artesanal como joyas de autor, trabajos de cerámica (vajillas pintadas a mano) o trabajos en madera; y el taller de alfarería de Alfonso Rot, donde vende reproducciones arqueológicas, piezas únicas realizadas con las últimas técnicas en cerámica y cursos de formación.

También están en las instalaciones Artesanía Isiwax, especializada en fabricación y diseño de velas a través la impresión y el escaneado en 3D y lleva a cabo talleres sobre elaboración de velas; y la galería de arte de Daniel Parra, espacio artístico-cultural con exposiciones y charlas sobre las obras expuestas.

La música también está presente en el entorno con firmas como la de Paolo Pamiro, encargada de la fabricación y restauración de instrumentos musicales de la familia del violín y Candilejas que vende música en varios formatos, 'merchandising', venta de entradas de eventos, etcétera.

La moda es otro de los sectores que tienen presencia en la incubadora. La emprendedora Elena Acha se encarga del diseño y venta online de ropa femenina con diseños exclusivos. Además, aplica la tecnología i+D para desarrollar un hilo textil obtenido con impresión 3D.