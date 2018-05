La mayoría de grupos secunda la propuesta de la alcaldesa de Cartagena de celebrar un pleno monográfico sobre el AVE

30/05/2018 - 13:09

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha logrado esta mañana en la Junta de Portavoces extraordinaria que se ha celebrado, el respaldo de la mayoría de los grupos políticos para la celebración de un pleno extraordinario y monográfico el próximo 7 de junio sobre la llegada de la Alta Velocidad a Cartagena.

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

Los grupos también han apoyado que los vecinos, a través de los representantes que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC) designe, asistan a este pleno para presentar su propuesta.

"No podemos tomar decisiones de espaldas a los vecinos y en eso hemos coincidido todos los grupos políticos. Incluso los que han cuestionado que presentaran una propuesta a bolígrafo. A mí me da igual que la propuesta sea a bolígrafo, a lápiz o a ordenador. Si viene de los vecinos, me interesa y debemos escucharla. Tanto tiempo hemos esperado, que un mes más para conocer su postura no supondría un gran retraso. Así deberían haberlo entendido el Ministerio y la Comunidad", ha precisado Ana Belén Castejón.

La alcaldesa ha convocado a los representantes de los grupos municipales, a los colectivos sociales y a los técnicos del Ayuntamiento a una reunión que se celebrará este viernes, 1 de junio, para analizar de forma pormenorizada las diferentes propuestas de la llegada de la Alta Velocidad a Cartagena.

"Tenemos que conseguir que la ejecución de las infraestructuras ferroviarias garantice la expansión urbanística de la ciudad y no la divida en dos, condicionando nuestro futuro, como provoca el proyecto aprobado por el Ministerio y la Comunidad Autónoma sin tener en cuenta a este Ayuntamiento y a los vecinos", ha declarado.

La alcaldesa ha continuado indicando que la propuesta vecinal incluye la opción de la llegada del AVE a una estación intermodal, aprovechando la de Víctor Beltrí, en la que también tendrían cabida los trenes de cercanías, los autobuses y la FEVE, dada la proximidad de las estaciones de ambos transportes.

"No podemos olvidar que ayer se presentó un proyecto de cercanías para la Región en el que no se contempla a Cartagena, que vuelve a ser la gran olvidada de los gobiernos central y regional", ha matizado Castejón.

Con respecto a la descontaminación, la primera edil ha recordado que los terrenos de la vía férrea pertenecen a Adif, e incluso en la alternativa que ha aprobado el Gobierno central y la Comunidad Autónoma, al ser el trazado ferroviario el único que se vería afectado por las obras del AVE, debería ser su propietario, en este caso Adif, el que se ocupara de la descontaminación de los terrenos afectados. "Lo mismo ocurre con la supresión del viaducto de la A30, que es propiedad del Ministerio de Fomento".

En cualquier caso, señalan fuentes consistoriales, el proyecto de restauración ambiental de El Hondón y el ferroviario "son perfectamente compatibles y en ningún caso el primero ocasiona retrasos para la ejecución del segundo".

Con la opción que proponen los vecinos para la llegada del AVE, al suprimirse el trazado ferroviario que atraviesa El Hondón, "este debate no tendría sentido".