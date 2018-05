La plaza de los Fueros albergará actividades y conciertos para el público juvenil estos Sanfermines

30/05/2018 - 13:15

El Ayuntamiento de Pamplona quiera que la plaza de los Fueros sea "el epicentro de la fiesta para los jóvenes entre los 12 y los 17 años" estos Sanfermines. Por ello, este año ha programado música y actividades por la tarde y por la noche para "generar un espacio alternativo de ocio en el que dar cabida a las demandas de esta franja de edad y de la juventud en general" Se mantiene, además, la filosofía musical del escenario de la plaza de la Compañía, que combinará el jazz del ciclo Jazzfermín con conciertos de ritmos y culturas del mundo.

La concejala delegada de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Pamplona, Maider Beloki, la concejala delegada de Desarrollo Comunitario, Esther Cremaes, la directora de Cultura y Educación, Maitena Muruzábal, y la técnica municipal de Juventud, Garbiñe Bueno, han presentado este miércoles las programaciones musicales y de actividades en la plaza de los Fueros y la plaza de la Compañía. Ambos tendrán actividad por la tarde, desde las 20 horas hasta las 22 o 22.30 horas, y por la noche, a partir de las 23.30 horas. En el caso de Fueros se programa de la noche del 6 a la tarde del 14 de julio, y en Compañía, tarde y noche del 6 al 13 de julio.

La programación para ambos espacios "ha mantenido la línea emprendida hace dos años en busca de una mayor variedad de géneros y artistas para poder llegar así a un mayor número de público potencial". De ahí que las actuaciones musicales, por ejemplo, tanto en la plaza de los Fueros como en la plaza de la Compañía "combinen artistas y grupos locales, nacionales e internacionales; equilibren la presencia de hombres y mujeres; apuesten por dar espacio a jóvenes valores; y reflejen la diversidad lingüística del euskera", ha destacado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.

El presupuesto de ambas programaciones asciende a 220.000 euros, un 15,7% más que el año pasado, cuando se invirtieron en torno a 190.000 euros.

ACTIVIDADES POR LA TARDE Y MÚSICA POR LA NOCHE EN LOS FUEROS

La programación prevista en fiestas en la plaza de los Fueros se divide en dos partes, con actividades por la tarde y música por la noche. Los días 6 y 14 de julio solo habrá programación por la noche y por la tarde, respectivamente.

El espacio joven de la plaza de los Fueros abrirá el viernes 6 a las 23.30 horas los conciertos de Los Caligaris y La Pegatina y se cerrará el sábado 14 de julio, de 20 a 22.30 horas, con atracciones ('megabarredora' y herri kirolak), karaoke, fiesta de la espuma y DJ Andu.

Las tardes jóvenes de la plaza de los Fueros comenzarán el 7 de julio con una actuación 'made in Bollywood' y una fiesta 'Holy'. Después, atracciones con dos barredoras y pasarela de 'Humor Amarillo', fiesta de la espuma y karaoke. A las 23.30, concierto con Iseo Dodosound with The Mousehunters y de Nathy Peluso.

Para el día 8, más tarde de atracciones con futbolines, mesas de aire, splax, gladiadores y gladiadoras y péndulo, además de maratón de zumba y baile, y yincana de los sentidos. Por la noche, turno de Júpiter Jon como telonero de la banda navarra Berri Txarrak. El lunes 9 de julio habrá futbolín humano y megabarredora, taller de tatuajes, karaoke, animación con Zunbalain y DJ. Por la noche, actuará el grupo Skakeitan.

El 10 de julio volverán la 'megabarredora' y la pasarela de 'Humor Amarillo', habrá master-class de hip hop, fiesta de la espuma y yincana musical. Por la noche, actuará Eme DJ. El miércoles 11 por la tarde habrá yincana deportiva con tiro con arco, canastas y lucha de gladiadores y gladiadoras, una 'diskofesta' con Andonil Mugitzen Nau y DJ, y ya por la noche actuará la cantante pop Lucy Paradise. El jueves 12 las atracciones para jugar serán futbolines, mesas de aire y splax y, además, habrá fiesta del agua, zumba y la actuación de DJ Andu. Por la noche, más música, con DJ Txurru.

El viernes 13 de julio las atracciones y actividades tendrán temática circense y también se podrá participar en la master-class de bailes latino y en la fiesta de la espuma. Por la noche, conciertos con el grupo italiano Talco y con la catalana Bad Gyal.

JAZZFERMÍN Y MÚSICAS DEL MUNDO EN LA PLAZA COMPAÑÍA

Al igual que el año pasado, la plaza de la Compañía alternará el ciclo Jazzfermín con una programación centrada en músicas del mundo. Se programará tanto a las tardes, a las 20 horas, como por las noches, en torno a las 23.30 o medianoche, con una apuesta tanto por la música local como por artistas nacionales e internacionales, con un amplio abanico de estilos e influencias.

Del 6 al 9 de julio el jazz será el protagonista. Abrirán el programa de Jazzfermín Arcilla, Mingot & Urriza Quartet - Sing & Play Jobim con una sesión vespertina, que se completará ya por la noche con la actuación del norteamericano Jean Toussaint, un artista con una larga carrera jazzística, miembro de Art Blakey' s Jazz Messengers.

El sábado 7 actuarán por la tarde Alberto Arteta y Laurok, que precederán el concierto nocturno de Clarence Milton Bekker, holandés con un jazz más orientado a un estilo electrónico. El domingo 8 de julio será el turno de Susana Sheiman Quintet y ya en la sesión nocturna de Carmen París, que presentará 'En Síntesis', una compilación de sus tres décadas de trayectoria artística.

Cerrará el ciclo de jazz el lunes 9 de julio la Broken Brothers Brass Band por la tarde y el estadounidense Kenny Garret por la noche, uno de los grandes representantes del jazz contemporáneo, que ha tocado en la Orquesta de Duke Ellington y en la banda de Miles Davis.

A partir del martes 10 tomarán el escenario las músicas del mundo, con un programa que abrirá Neurona Ta Erdi DJs por la tarde y la cantante argentina La Yegros por la noche, con su etilo eminentemente tropical. El día 11 actuará Berriketan a las 20 horas y a medianoche, desde Níger, Les Filles de Illighadad, inmersas en una gira mundial de presentación de su último disco 'Eghass Malan'.

El 12 de julio sesión DJ con Jesús Bombín, de 'Sonideros' de Radio 3 y por la noche Quantic, banda canadiense que está de gira europea y que solo actuará en Pamplona y Madrid. Por último, el 13 de julio cerrará las tardes musicales Revolutionary Brothers Live y clausurará el escenario por la noche Solea Morente, con su flamenco fusión y la presentación de su último disco 'Ole Lorelei'.