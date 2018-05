Trabajadores de Divalterra se concentran ante Diputación para exigir que se "reconozca y dignifique" su labor

30/05/2018 - 13:29

Trabajadores de la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, se han concentrado este miércoles ante las puertas de la corporación provincial para exigir "respeto" y que no se les vincule con la "mala gestión" de los gobiernos, así como para reivindicar que "se reconozca y dignifique" su trabajo.

VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado a los medios de comunicación la secretaria de la sección sindical de CSIF en Divalterra, Ruth López, quien ha lamentado la imagen que se da de los trabajadores de esta empresa, que nace de la antigua Imelsa, afectada por una investigación judicial. "Nosotros no somos los culpables de una mala gestión de las anteriores gerencias ni del descontrol de la actual", ha remarcado.

En este sentido, ha puntualizado que a los trabajadores "los movimientos políticos" les "interesan" porque ellos están para "trabajar por los valencianos". "Nosotros no hemos robado ni hemos vulnerado la ley, así que no nos metan en el mismo saco. Estamos al margen, simplemente servimos a los valencianos y se nos está ninguneando", ha reivindicado López, quien ha exigido "respeto" y "que se reconozca" la labor que desempeñan.

Asimismo, ha reclamado mejoras laborales que "dignifiquen" su trabajo ya que trabajan una media de 10,5 horas al día que pueden llegar a ser hasta 22 horas en caso de emergencia y ello con un sueldo "de tan solo mil euros al mes con pagas incluidas". "Ya es hora de dignificar nuestro trabajo, de que se nos reconozca la labor y se respete a los trabajadores de Divalterra", ha subrayado.

En este sentido, ha criticado que pese a que desde la Diputación se les había prometido una serie de mejoras, éstas "no han llegado", lo que ha provocado que hayan salido a la calle a reivindicar sus derechos ante "la falta de respeto y de promesas incumplidas".

Por tanto, ha subrayado que si desde la corporación provincial no se atiende a sus peticiones seguirán con las protestas. De hecho, ha avanzado que este viernes volverán a concentrarse frente a las puertas de la Diputación de Valencia.

Desde CSIF, han explicado en un comunicado que han intentado durante estos años dar "un margen de confianza" desde una posición de "diálogo y negociación" para "llegar a acuerdos para y por los trabajadores de Divalterra sin permitir ningún tipo de injerencia política". No obstante, consideran que "parece ser que aquí no se trata de personas, si no de cuotas de poder político" en los que los únicos perjudicados son "los trabajadores" dado que no se ha atendido sus demandas.

Ante estos hechos, remarcan que saldrán a la calle hasta que se les "escuche" y se les "respete" porque "los trabajadores de Divalterra no son monedas de cambio de nadie", subrayan.