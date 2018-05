Sindicatos judiciales ven positiva la creación de una Consejería pero piden más dinero en personal e infraestructuras

Los sindicatos judiciales han valorado positivamente la creación de una Consejería específica en la materia en la Comunidad de Madrid y el talante de la nueva consejera, Yolanda Ibarrola, a quien han pedido hoy en una reunión más presupuesto para personal, infraestructuras y digitalización con el objetivo de que sea una Administración "más eficiente".

Tras el encuentro, el representante del sindicato STAJ, Alberto García, ha valorado bien que Ibarrola, que fue directora de Justicia, siga ahora de consejera, al igual que la renovación de otros cargos menores, con los que han negociado asuntos muy importantes en los últimos años.

"Pero queremos que esto no sea solo el nombramiento de cargos, sino que esta nueva Consejería exclusiva suponga la inversión que necesita la Administración de Justicia, que no tiene inversión y tiene un problema de infraestructuras", ha dicho.

García ha destacado que el volumen judicial de Madrid es muy superior al de otras regiones, ya que alberga 101 juzgados de primera instancia, por lo que ha pedido una "inversión especial" en esta comunidad. "Es necesario también ver dónde meter el personal.

En muchas sedes los trabajadores están hacinados y de papel hasta arriba, no dan abasto y no caben. Necesitamos una mejora de infraestructuras total y necesitamos una mejora también en la gestión del personal y en la propia Dirección General, que está carente de personal", se ha quejado.

También han solicitado que haya menor tiempo de reposición y más formación para el personal. El representante sindical ha detallado que el tiempo medio de tardanza cuando falta un funcionario es un mes y pico o dos meses y cuando llega el nuevo funcionario debe sacar el trabajo acumulado "y saber qué hay en su mesa".

"Hemos pedido formación específica y no nos han hecho caso. Y eso al ciudadano le puede suponer un déficit en la calidad de ese servicio público muy grande. Y luego a ese trabajador interino si no lo hace bien se le echa, como ha pasado en muchos casos", ha comentado.

Alberto García ha añadido que la gran mayoría de las jurisdicciones están hasta arriba y eso conlleva que al ciudadano "se le retrase más las causas y todo vaya a peor".

Por su parte, el representante de UGT, Alberto Peces-Barba ha pedido a la nueva consejera que continúe el trabajo iniciado hasta ahora porque la Administración de Justicia "tiene muchas carencias y se tardará mucho en paliarlas".

"Lo que necesita es meter recursos humanos y materiales. Mucho dinero porque hablamos de infraestructuras en situación caótica reconocida por la propia Consejería y de la carencia de personal en los Juzgados. Daremos ideas para que se solucione", ha agregado.

"SIN PRESUPUESTOS NO HAY NINGUNA SOLUCIÓN"

Por otro lado, la representante de CCOO, Felicidad López, se ha alegrado de la creación de la nueva consejería pero ha reconocido que esperaban "mucho más", especialmente suplementos de crédito o un avance de los presupuestos en Justicia en 2019 porque "sin presupuestos no hay ninguna solución".

"Esperamos que esto no sea una operación de maquillaje de cara a las elecciones del año que viene y que el propio Ángel Garrido -anterior consejero de Presidencia y Justicia-- cumpla los acuerdos que firma porque nos dijo que solo cumple los acuerdos que firma el mismo y esperamos que el acuerdo de personal de 2017 lo cumpla", ha apostillado.

La sindicalista también ha emplazado a la nueva consejera a que "de un impulso claro" a la mejora de las infraestructuras judiciales. "Se han hecho algunas mejores pero debe tener claro cuál es la solución. Están dando tumbos sobre la Ciudad de la Justicia, que es ya algo absolutamente inviable y ha costado a los madrileños 134 millones de euros opacos, que todavía no sabemos dónde ha ido. Tienen que ser proyectos claros y prácticos que resuelvan los problemas de funcionamiento y hacinamiento de los órganos judiciales", ha apuntado.

CCOO también ha conminado a Ibarrola a que presente un proyecto para la modernización informática de la Justicia madrileña. "Hablan mucho del expediente digital pero no está implantado. Solo hace falta ir a los Juzgados y ver que desde 2016 el papel se ha incrementado exponencialmente porque las aplicaciones informáticas no responden en absoluto al proyecto de Justicia digital. Lo que le hemos planteado aquí es que el Gobierno Garrido plantea un proyecto para digitalizar la Administración de Justicia de los últimos 10 años. Si no se empieza a digitalizar, sino no se pone presupuesto para ello, no es posible el expediente digital", ha advertido.

Por último, la sindicalista está a la espera de que mejore la transparencia en la gestión del personal porque considera que el sistema actual es "prácticamente clientelar".

"Ahora se está gestionando el personal con falta de transparencia, los trabajadores parecen peones que se quitan y se ponen y nosotros entendemos que esto tiene que acabar. Somos empleados públicos y la gestión tiene que ser transparente y pública", ha finalizado.

Por otro lado, el representante de CSIF Madrid, Juan José Corral ha calificado de "protocolaria" la reunión mantenida esta mañana y ha valorado positivamente que la celebrado con sindicatos y que se haya creado una Consejería única para Justicia, algo que ya pidieron en la Asamblea de Madrid hace año y media porque creen que la Administración de Justicia "tiene la suficiente importancia para que tenga una consejería propia".

"La nueva estructura 'a priori' nos parece correcta pero todo tiene que ir acompañado de una voluntad política real y de dotación presupuestaria necesaria para implementar las mejoras que necesita la Justicia. Es verdad que se ha hecho en esta legislatura se ha hecho una mejora presupuestaria, sobre todo en infraestructuras pero la desinversión de los gobierno anteriores han provocado que la Justicia aún esté en una situación muy complicada. Queda mucho por hacer y habrá que invertir más dinero y por eso le pedimos que cuanto antes convoque las diferentes mesas sectoriales para que desarrollen el acuerdo del año pasado. Queremos una Administración de Justicia moderna, ágil y eficaz y eso es lo que le hemos pedido a la consejera", ha reclamado.

Por último, el representante de CSIT Unión Profesional, José Ángel Montero, también cree que la creación de esta Consejería específica par Justicia "está demostrando la voluntad del Gobierno de dar importancia y acometer aquellos cambios comprometidos, pero hay que ver cómo evoluciona. "Con un presupuesto ya cerrado, veremos. Esperamos que en el próximo presupuesto se pueda ver la importancia que se da a la Justicia", ha subrayado.

"Queremos que se atiendan las demandas de los ciudadanos, que quieren una Justicia más ágil y eficaz y con un edificio donde se le pueda atender sin que les caiga encima donde haya funcionarios motivados que resuelvan problemas de los ciudadanos de una forma ágil. Es importante que se continúe con el Pacto de la Justicia, donde todos los agentes del sector puedan aportar su grado de arena para que esa Administración de Justicia sea lo que todos queremos que sea", ha concluido.