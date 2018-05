Sainz afirma que el 'Survival zombi' no tocará espacios de San Bernabé "y se hará porque es una actividad de éxito"

30/05/2018 - 14:08

El concejal de Festejos, Miguel Sainz, ha afirmado este miércoles que el 'Survival zombi' no tocará ninguno de los espacios específicos de las fiestas de San Bernabé, como el Mercado renacentista o los campamentos, pero ha subrayado que esta actividad "se va a hacer porque es una actividad de éxito".

LOGROÑO, 30 (EUROPA PRESS)

Sainz ha respondido de este modo, a preguntas de los medios de comunicación, después de las críticas vertidas ayer desde los Grupos Municipales de Ciudadanos y Mixto (PR+), que adujeron que la celebración de esta iniciativa "desvirtúa" la fiesta bernabea, centrada en la recreación histórica, que va camino además de su V Centenario.

"Ayer no hubo ninguna reunión específica para este tema. Hubo un encuentro previsto con los Voluntarios y recreacionistas, más la empresa que prepara el Asedio de Logroño, que duró dos horas y media, y en la que apenas 15 minutos se dedicaron a este tema", ha explicado el edil.

Así, ha afirmado que, tras este encuentro, "en el que les explicamos que el 'Survival' no va a interferir en ningún espacio festivo ni en ninguna de las actividades programadas", estos colectivos "lo entendieron, lo comprendieron y se quedaron tranquilos", por lo que entiende que "la cuestión ha quedado zanjada".

Sainz ha resaltado que el 'Survival zombi', que se prevé celebrar la noche del 9 al 10 de junio, entre las 0 y las 7 horas, "no va a entrar en ningún espacio de recreación, porque hay otras zonas preparadas para ello, como el Parque del Ebro, y como ha ocurrido otros años, en los que no ha habido zombies, por ejemplo, en la calle Laurel".

Lo que sí puede ocurrir es que, en la propia actividad "haya alguna temática relacionada con San Bernabé, ya que se celebra en esta fecha". Ha recordado, además, que "tampoco compiten en horas, y no va a haber ninguna confluencia ni irrupción de zombies en los campamentos o en el Mercado".

"Pero la actividad sí se va a hacer, porque es una actividad de éxito, que gusta mucho a los adolescentes de 14 a 18 años más o menos", ha asegurado Miguel Sainz, quien ha querido incidir en que "no supone ninguna afrenta, insulto o menosprecio a la actividad de los Voluntarios o a la recreación histórica del Asedio de la ciudad, así que están tranquilos".

El concejal ha recordado que "en los últimos años, precisamente, se ha avanzado mucho en esta materia", incluyendo aspectos como "el concejo abierto, las banderas en los balcones, la mejora del asedio y otras muchas".

Y aunque se ha negado "a elevar de categoría lo que solamente es un juego de rol", ha reconocido que "había preocupación y preguntas" entre los colectivos implicados "que se han respondido de manera satisfactoria".

"No me parece justo considerar esta actividad como un elemento de distorsión, no es adecuado intentar hacer de esto una afrenta", ha dicho Sainz en referencia a las críticas de los Grupos, a los que se ha emplazado "como es habitual todos los años" a una reunión este viernes "para conocer el programa completo", que se buzoneará este mismo fin de semana.

Y a este mismo asunto se ha referido también la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, para quien el 'Survival' "no es más que un juego, que no tiene nada que ver con la tradición ni con la historia". "En la reunión se limaron asperezas y se solventaron malos entendidos, porque lo importante de la fiesta es que todo el mundo esté a gusto y se lo pase bien", ha finalizado.