Ahora Madrid y PSOE piden a Dancausa que retire recursos contra los acuerdos entre Ayuntamiento y sindicatos

30/05/2018 - 14:09

Los grupos municipales de Ahora Madrid y PSOE han aprobado este miércoles en el Pleno municipal una iniciativa para pedir a la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, que retire los recursos interpuestos contra los acuerdos de la Junta de Gobierno de Madrid sobre los acuerdos alcanzados en la Mesa General de Negociación Colectiva.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha sido la proponente de la iniciativa, dirigida contra la "inusitada actividad de Delegación del Gobierno contra acuerdos entre Ayuntamiento y sindicatos". "Una actividad que se ha venido nutriendo de recursos", ha señalado.

Así, Maestre ha asegurado que "el hecho que cambia esta dinámica es el acuerdo entre Gobierno y sindicatos del 8 de marzo de 2018" cuando se firmó el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos (CCOO, UGT y CSIF) para "la mejora del empleo público", un acuerdo "histórico".

Rita Maestre ha asegurado que dicho acuerdo "ha permitido una ampliación del marco de mejora de los trabajadores en España", y que afecta al Consistorio madrileño "sobre cuestiones acordadas por el Ayuntamiento".

EL ACUERDO

Así, el acuerdo se refiere a cuestiones como la jornada ordinaria común de 37 horas y media de promedio semanal "si bien cabe que, previa negociación colectiva, se puedan establecer en el calendario laboral otras jornadas ordinarias de trabajo de duración inferior en cómputo anual u otro reparto anual en atención a determinadas particularidades".

En este punto, la portavoz del Gobierno municipal ha recordado que Ayuntamiento y sindicatos "llegaron a acuerdo en junio de 2016, fue recurrido y ahora está suspendido por la acción muy activa".

En materia de estabilización del empleo público, el acuerdo prevé la inclusión en el proyecto de ley de presupuestos para 2018 que las distintas administraciones públicas podrán disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas en determinados sectores y las plazas estructurales de otros servicios dotadas presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e ininterrumpida desde el 2 de enero de 2015.

"En nuestro caso están suspendidos la compensación por no adelanto horario en temporada estival", ha remarcado Maestre, quien le ha pedido a Dancausa que "deje de interferir en la negociación colectiva del Ayuntamiento".

Así, Maestre ha recordado que "el Gobierno de la nación ha firmado con los sindicatos más representativos en el empleo público unas condiciones de negociación" las cuales "no pueden seguir negándose al Ayuntamiento de Madrid".

La portavoz del PSOE en Cibeles, Purificación Causapié, ha asegurado que los socialistas apoyarían la propuesta. "Nos gustaría ver cómo se negocian las 35 horas o las mejoras del personal de este Ayuntamiento", ha señalado.

Por ello ha instado a Concepción Dancausa a "retirar los recursos porque ya no ha lugar, a no ser que tenga un problema con su propio Gobierno". Asimismo ha lanzado que el PP pretende que "no haya mejoras salariales". "Trabajemos para que mejoren los servicios públicos de este ayuntamiento", ha propuesto.

"DE TODO MENOS CONCRECIÓN"

Desde Ciudadanos, la edil Silvia Saavedra ha asegurado no entender "esta propuesta de Ahora Madrid, ya que no aprobaron presupuestos del Estado ni estas mejoras del empleo público".

"No tiene mucha legitimidad hablar aquí de estas mejoras cuando no las han posibilitado; no entendemos esta proposición porque se le ha dedicado medio minuto. Tiene de todo menos concreción", ha apuntado Saavedra, quien ha recomendado a Maestre dedicar "menos tiempo a reírse de las intervenciones de representantes políticos y más a atender".

Por ello ha señalado que "es una propuesta con falta absoluta de rigor, que no pretende el consenso".

"CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN"

En la bancada del PP, Begoña Larraínzar ha pedido a Ahora Madrid que no "engañen ni a trabajadores ni a la opinión pública", ya que "trataban de aprobar condiciones laborales para las que no tenían legitimación".

Por otra parte, Larraínzar ha asegurado que "lo único que hacía Dancausa era cumplir con su obligación, siempre con el informe de la Abogacía del Estado". "Que el señor (Cristóbal) Montoro haya abierto la mano no quiere decir que con esta proposición se pueda aplicar, y dudo que en este momento se pueda llevar a cabo", ha concluido.