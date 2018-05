Maíllo critica que Susana Díaz "mira a otro lado" con la moción de censura porque "quiere que Rajoy siga en Moncloa"

30/05/2018 - 14:15

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha criticado este miércoles que la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, y el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, coincidan en "vender la estabilidad como la solución a los problemas", al tiempo que ha afeado a la jefa del Ejecutivo andaluz que, a cuenta del "tono bajo" que ha mantenido "mirando a otro lado" respecto a la moción de censura, parece que "quiere que Rajoy siga en el Gobierno".

En rueda de prensa en el Parlamento andaluz, Maíllo ha lamentado que el cargo institucional más importante que tiene el PSOE en el país, Susana Díaz, "tiene una actitud absolutamente vacilante y ambigua respecto a la moción de censura" que ha presentado el PSOE en el Congreso.

Así las cosas, ha criticado que, aludiendo a la estabilidad como la solución de los problemas, "parece que Susana Díaz quiere que Rajoy siga en el gobierno, como lo quiso con la abstención del PSOE en las pasadas elecciones generales".

"Susana Díaz y Mariano Rajoy quieren representar la estabilidad institucional y si ese es el matrimonio que quiere la presidenta, Andalucía tiene un problema", ha apostillado Maíllo antes de afearle también que, en el Parlamento, "se niega a abordar ninguna negociación con los partidos que hay a su izquierda".

El líder andaluz de IU ha advertido que ante el deterioro social e institucional que sufre el país hay dos salidas, "quien quiere apuntalar a Rajoy porque considera que la estabilidad es que los gobiernos duren, o quienes creemos que el país está en una situación insostenible donde toca no un cambio de gobierno sino elecciones".

Así las cosas, ha advertido de que la sentencia de la Gürtel ha inmerso al país en "una profunda crisis política, institucional, social y económica, en un estado de podredumbre en el que el PP, que sustenta al gobierno, ha sido condenado y está inhabilitado para decidir el destino del país", un marco en el que las derechas "va a intentar que no prospere la moción que amenaza su modelo económico y social".

Y en este "deterioro", según Maíllo, "hay una construcción de la derechas políticas de intentar reconstruir una salida a la crisis en la que hegemonicen ese espacio político" donde el PP y Cs "tienen una guerra civil por quien lidera esa etapa que dicen de post crisis".

Además, el líder andaluz de IU cree que la respuesta de Rajoy a la moción es que "cuando antes se debata, antes se solventa una suerte de escenario de inestabilidad", si bien ha apuntado que la inestabilidad "no la resuelve que los gobiernos duren más tiempo".

"Rajoy está en un gobierno podrido, con un PP condenado que no tiene legitimidad ni capacidad para resolver los grandes problemas que tiene el país desde esa situación de debilidad tras la sentencia de la Gürtel", ha remachado.

LEGISLATURA EN ANDALUCÍA

De otro lado, y preguntado por el desarrollo de la legislatura en Andalucía, Maíllo ha dicho que no la da por acabada sino que si esto ocurre es "por la inacción del Gobierno andaluz" que está "al ralentí y cuya defensa de su gestión se circunscribe a lo gestionado".

Tras acusar la falta de impulso político del Ejecutivo de Susana Díaz, el portavoz parlamentario de IU ha defendido que aún hay posibilidad de desarrollar determinadas iniciativas en esta legislatura si bien "depende de quien sustenta el gobierno".

"El agotamiento de la legislatura tiene más que ver con los impulsos políticos que quiera darle Susana Díaz que con el agotamiento de las posibilidades que pueden traducirse en normas y leyes para Andalucía", ha agregado, antes de insistir en que si se produce un adelanto electoral "no será por otro criterio que el puramente electoral". "No será por los intereses generales de Andalucía, que no ha estado en la agenda de Susana Díaz en estos años", ha zanjado Maíllo.