Castilla-La Mancha registró en 2017 una tasa de 4,1 médicos por cada 1.000 habitantes

30/05/2018 - 14:33

Castilla-La Mancha registró en el año 2017 una tasa de 4,1 médicos por cada 1.000 habitantes, según se desprende de los últimos datos del informe de Profesionales Sanitarios Colegiados del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos por regiones muestran que en todas hay más enfermeros que médicos salvo en Murcia y Aragón.

MADRID/TOLEDO, 30 (EUROPA PRESS)

Por colectivo, las regiones con una mayor tasa de médicos por habitantes son Madrid (6,6 por 1.000 habitantes), Aragón (6,5), Navarra (6,2), País Vasco (6,1), Asturias y Cantabria (6 en ambos casos). En cambio, las que presentan una tasa más baja son Melilla (3,4), Ceuta (3,7) y Castilla-La Mancha (4,1).

En el caso de las enfermeras, las regiones con más profesionales son Navarra (8,5), Madrid (7,8), Cantabria (7,6) y País Vasco (7,4), y las que menos Murcia (4,1), Andalucía (4,8) y Galicia (5,2).

Los mayores incrementos respecto al año anterior se dieron en Canarias (2,9%), Murcia (2,6%) y Asturias, Cantabria y Cataluña (2,5% en las tres). Por el contrario, los menores aumentos se registraron en Castilla y León (1%), Castilla-La Mancha y País Vasco (1,8% en ambas).

En el caso de enfermeros, el número de colegiados aumentó en 2016 respecto al año anterior en todas las comunidades, y sólo descendió en Melilla (-0,9%). Los mayores incrementos se dieron en Baleares (5,5%), Ceuta (5,3%) y Canarias (5,2%). Por su parte, Extremadura (0,5%), Navarra (0,7%) y La Rioja (1,0%) registraron los menores aumentos.

Los psicólogos con especialidad sanitaria registraron las tasas más altas en Comunidad de Madrid con 1,67 por 1.000 habitantes (1,67 no jubilados) y 1,37 en País Vasco (1,37 no jubilados). Murcia y Comunidad de Madrid presentaron las mayores tasas de opticosoptometristas colegiados, con 0,48 y 0,45 por cada 1.000 habitantes, respectivamente (tasas de 0,48 y 0,44 en el caso de no jubilados).

AUMENTAN LOS MÉDICOS EN CANARIAS, MURCIA Y ANDALUCÍA

El número de médicos colegiados en 2017 aumentó en todas las comunidades autónomas y sólo se redujo en la ciudad autónoma de Melilla (0,3%). Los mayores incrementos respecto al año anterior se dieron en Canarias (3,5%), Murcia (3,2%) y Andalucía (2,8%). Por el contrario, los menores aumentos se registraron en Extremadura (1,0%), Cantabria (1,3%) y Asturias (1,4%). Las comunidades con mayores tasas de médicos colegiados en 2017 fueron Madrid y Aragón (6,70 por cada 1.000 habitantes en ambas) y Navarra (6,33). Por el contrario, las ciudades autónomas de Melilla (3,39) y Ceuta (3,85) y Castilla-La Mancha (4,27) presentaron las tasas más bajas.

En el caso de enfermeros, el número de colegiados en 2017 aumentó respecto al año anterior en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos se dieron en Navarra (23,0%), Andalucía (5,5%) y Canarias (4,6%). Por su parte, La Rioja (0,5%), Galicia (0,6%) y Madrid (0,8%) registraron los menores. Las CCAA con las mayores tasas de enfermeros colegiados fueron Navarra, con 10,48 por cada 1.000 habitantes, Madrid con 7,87 y Cantabria con 7,85. Por su parte, Murcia, con 4,30 enfermeros colegiados por cada 1.000 habitantes, Andalucía, con 5,15 y Baleares, con 5,28 presentaron las menores tasas.

RESTO DE PROFESIONES

En cuanto al resto de profesiones, los ratios más elevados de farmacéuticos colegiados por cada 1.000 habitantes se situaron en 2,28 en Navarra, 1,94 en Madrid y 1,86 en Galicia. Las mayores tasas de fisioterapeutas se presentaron en Madrid, con 1,53 por cada 1.000 habitantes, Asturias (1,31) y Cataluña (1,31).

Las tasas más elevadas de dentistas colegiados se dieron en Madrid, con 1,25 por cada 1.000 habitantes, País Vasco (0,85) y Asturias (0,82) y de psicólogos fueron de 1,63 por 1.000 habitantes en Madrid, Melilla (0,97) y en Asturias (0,92). En Murcia, Madrid y Comunidad Valenciana presentan mayores tasas de ópticos-optometristas, con unas tasas de 0,50, 0,47 y 0,45, respectivamente. Mientras, las comunidades con mayores tasas de logopedas colegiados fueron Murcia, con 0,39 por 1.000 habitantes, Cataluña (0,36) y Cantabria (0,26).

Los podólogos registraron las tasas más altas en Extremadura (0,29), Madrid (0,22) y Comunidad Valenciana (0,19). Las de protésicos dentales colegiados fueron Cantabria, con 0,25, Comunidad Valenciana, con 0,23, y Aragón, con 0,22. En cuanto a los dietistas nutricionistas, Navarra (0,40, Cataluña (0,17), y Aragón (0,14) y terapeutas ocupacionales fueron de 0,51 en Extremadura (0,51), Aragón (0,38) y Navarra (0,25).

DATOS NACIONALES

En términos nacionales, el número de médicos colegiados en España aumentó en 5.838 personas (2,4%) hasta alcanzar un total de 253.796 en el año 2017, un 2,4 por ciento más con respecto al año anterior, mientras que el de personal de Enfermeria creció un 2,9 por ciento (8.527 más) hasta los 299.824 colegiados.

Así se desprende de los últimos datos del informe de Profesionales Sanitarios Colegiados del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este martes, que muestran un aumento del número de colegiados de todas las profesiones sanitarias salvo la de los químicos, que por segundo año consecutivo vuelve a bajar. en esta ocasión hasta un 5,8 por ciento con respecto a 2016.

Los mayores incrementos se dieron en dietistas nutricionistas (21,6%), físicos con especialidad sanitaria (13,9%) y terapeutas ocupacionales (13,7%), les siguen de lejos los fisioterapeutas (6,1%), Podólogos (5,2), logopedas (3,3%) y Psicólogos (3).

De igual modo, el número de profesionales sanitarios colegiados por cada 1.000 habitantes difiere según el colectivo, y los que presentan una tasa más alta son los enfermeros, con 6,43 profesionales por cada mil habitantes, seguidos de médicos (5,44) y farmacéuticos (1,55). Por el contrario, las tasas más bajas se alcanzaron en los colectivos de terapeutas ocupacionales (0,08) y dietistas nutricionistas (0,09).

En el caso de los enfermeros con especialidad de matrona, la tasa fue de 0,86 profesionales por cada mil mujeres en edad fértil. Asimismo, el pasado año había colegiadas 9.013 matronas, un 2,6 por ciento más que en 2016.

Según la situación laboral de los profesionales colegiados, la tasa de médicos no jubilados por 1.000 habitantes fue de 4,74 y la de enfermeros de 5,58. Mientras, los menores porcentajes de colegiados no jubilados en el año 2017 se dieron en médicos (87,1%), enfermeros (90,7%) y químicos con especialidad sanitaria (92,0%). Por su parte, los mayores porcentajes de profesionales colegiados no jubilados se dieron en dietistas nutricionistas (100%), terapeutas ocupacionales (99,9%) y psicólogos (99,5%).

PROFESIONES FEMINIZADAS

Por otro lado, el informe muestra como la profesión sanitaria sigue teniendo una presencia mayoritariamente femenina. En 13 de las 16 profesiones analizadas había más mujeres colegiadas que hombres.

Los colectivos con mayor porcentaje de mujeres en 2016 fueron los de logopedas (93,7%), terapeutas ocupacionales (90,9%) y dietistas nutricionistas (87,1%). El 84,3% de los profesionales de enfermería también son mujeres, al igual que el 81,2% de los Psicólogos y el 71,6 por ciento de los Farmacéuticos.

Entre las profesiones sanitarias los más paritarios se observan entre los médicos donde el 50,4% son mujeres; entre los profesionales veterinarios donde el 48,8% son mujeres, los químicos donde el 54,8 son mujeres y Dentistas donde el 55,8% son mujeres. En cambio, solo un tercio de los físicos (31,7%) y una de cada cuatro protésicos dentales (28,4%) son mujeres.

Atendiendo a la distribución por grupos de edad, los mayores porcentajes de profesionales sanitarios menores de 45 años se encontraron en terapeutas ocupacionales (92,7%), dietistas nutricionistas (91,5%) y fisioterapeutas (88,1%). El menor porcentaje en este grupo de edad lo presentó el colectivo de médicos (36,6%).