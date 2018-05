Colectivos de Ciutat Vella lanzan una campaña para reivindicar las terrazas: "No queremos un barrio muerto"

30/05/2018 - 14:54

Colectivos de Ciutat Vella han lanzado la campaña #somdeterrasses para reivindicar la importancia de las terrazas como forma de mantener "vivo" el barrio y "el estilo de vida propio de la cultura valenciana y mediterránea" y para criticar el "recorte" de mesas que está sufriendo. "No queremos un barrio muerto", subrayan.

VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)

Así lo han explicado en rueda de prensa el portavoz de Ciutat Vella i Viva, promotor de esta iniciativa, Jesús Ortega, quien ha estado acompañado por la también miembro de este colectivo, Gema Piqué; Óscar Mora del festival de Intramurs y el portavoz de la Asociación para la Recuperación de Cascos Antiguos (Archival), José Luis Lliso, durante la presentación de esta campaña, que ha contado con la asistencia de un nutrido grupo de vecinos.

Según han explicado, el problema radica en el conflicto que se ha creado en el centro histórico de València como consecuencia de las nuevas medias en cuanto a las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) y por la reducción de superficie para las terrazas "sin criterio y de forma injustificada" que está llevando a acabo el Ayuntamiento de València.

De este modo, la campaña pretende poner el foco sobre la necesidad de "superar el conflicto inexistente sobre los efectos negativos de las terrazas, sustituyéndolo por el verdadero debate social sobre la importancia que tienen para mantener el estilo de vida propio de la cultura valenciana y mediterránea".

En este sentido, Ortega ha insistido en la necesidad de "acabar con el clima de falso enfrentamiento" que "no responde a ningún conflicto de convivencia vecinal significativo", sino que obedece a "una actuación desproporcionada contra los pequeños bares y restaurantes del barrio".

De hecho, ha puesto en valor "el clima de unidad existente entre la gran mayoría de organizaciones que actúan en el centro histórico" y muestra de ello es, según ha apuntado, que de las 118 alegaciones presentadas por la plataforma contra la ZAS del Carmen, 56 fueron presentadas por vecinos, 45 por pymes hosteleras, y 17 por el pequeño comercio del barrio, lo que supone que el 47,5% de las alegaciones fueron presentadas por los vecinos, el 38,1% por los bares y el 14'5% por el pequeño comercio.

Ortega ha remarcado que el objetivo es "impulsar y promover un nuevo debate social por la convivencia ciudadana, la dinamización del centro histórico, y la promoción de un turismo de calidad para la ciudad de Valencia" con la vista puesta en activar una mesa de trabajo con la participación directa de los agentes sociales y económicos implicados que "paralice las medidas de recortes, y promueva el diálogo con el consistorio presidido por Joan Ribó".

En este punto, Gema Piqué, de Ciutat Vella i Viva, ha criticado la actitud del primer edil de la ciudad por su "falta de diálogo" y de respuesta a sus peticiones de reunión para abordar esta situación. No obstante, ha indicado que la primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, les ha recibido y mantendrán la semana que viene un encuentro con ella. "Queremos un diálogo serio y una plan de medidas", ha remarcado.

"NO QUEREMOS UN BARRIO RESIDENCIAL"

Ha advertido de que la disminución de terrazas no solo perjudica al dinamismo del barrio y provoca que la ciudadanía frecuente otras zonas de la ciudad, sino que pone en peligro puestos de trabajo y la permanencia de muchos locales. "Tenemos una voz y queremos hablar y dialogar y pedimos diálogo al Ayuntamiento porque sin él no hay propuestas, ni futuro, ni centro histórico", ha afirmado.

"No queremos un barrio residencial, ni muerto. No queremos un barrio en el que no se pueda hablar y donde uno no se pueda sentar en una terraza porque somos de terrazas", ha enfatizado Piqué.

De igual modo, desde la asociación Archival, Lliso ha reivindicado la necesidad de contar con un centro histórico "vivo" en el que la calle sea un espacio de "intercambio de ideas y cultura" y, en este sentido, ha abogado por aprovechar el clima valenciano para incentivar ese estilo de vida.

Asimismo, Óscar Mora ha subrayado que el centro histórico es "la València de todos" y como tal "tiene que ser una parte viva". "O ponemos el Carmen en marcha y la gente viene o nos quedaremos con un barrio muerto", ha advertido. En este punto, Piqué ha apostillado: "Sin terrazas, el barrio se muere".

PERFORMANCES E INSTALACIONES DE ARTE URBANO

En cuanto a las actividades de la campaña, este mismo miércoles se va a iniciar la distribución de carteles por todos los locales, así como se va a proceder a la colocación de pancartas en los balcones de los vecinos que así lo soliciten.

Asimismo, se llevarán a cabo diferentes intervenciones, performances e instalaciones de arte urbano en el espacio público del barrio y todo ello será difundido a través de una intensa campaña en las redes sociales.

Además, en el marco de esta campaña se pretende llevar a cabo un estudio de opinión que permita obtener una muestra representativa de la percepción que tienen los ciudadanos sobre las terrazas, y una campaña de recogida de firmas que permita hacer tangible el apoyo social a la campaña #somdeterrasses.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo y colaboración de la Asociación de Hosteleros de Ciutat Vella (Albarca), la Asociación CarmeSí, el festival cultural Intramurs, Mercat de Mossen Sorell, la Asociación de vecinos del Mercat, la Asociación de vecinos del barri del Carme o Archival, entre otros.