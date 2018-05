Junta prevé "baremos singulares" para los laborales indefinidos no fijos pero no les garantiza plaza en oferta de empleo

30/05/2018 - 15:04

Montero apunta que las plazas de indefinido no fijo se incluirán en la oferta extraordinaria de empleo "porque lo exigen ley y jurisprudencia"

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que habrá "baremos singulares" para el personal laboral indefinido no fijo en la oferta extraordinaria de empleo dentro del proceso de estabilización del empleo público que se está ultimando por parte del Gobierno y comunidades autónomas, pero ha dejado claro que "no vamos a poder garantizar a nadie que se pueda quedar con una plaza de la oferta extraordinaria si no es en igualdad de condiciones con el resto de personas en las pruebas selectivas".

En comparecencia en comisión del Parlamento andaluz, la consejera ha expresado la apuesta por la estabilización del personal y ha recordado que "la tasa de reposición impuesta por el Gobierno era muy baja", con lo que se han dado situaciones de "envejecimiento de la plantilla unido a la incomprensible eliminación progresiva de capacidad de incorporar nuevos empleados públicos", por lo que ha recordado que la Junta ha exigido la eliminación de la tasa de reposición.

Ha valorado que posteriormente, fruto de la negociación entre Estado y comunidades autónomas, en el seno de la Conferencia de Presidentes, se ha apostado por salir de esas tasas de temporalidad y se ha arbitrado la puesta en marcha de una convocatoria extraordinaria para la estabilización del empleo público.

Ha explicado que los criterios para aplicar los baremos en la consolidación de puestos "están siendo consensuados entre comunidades autónomas y Gobierno" y ha recordado que se ha acordado que las convocatorias de empleo "para evitar desplazamientos se celebrarán de forma coordinada y al unísono para estabilizar al personal y desarrollar las tareas".

Montero ha insistido en que los criterios de selección "se han llevado a cabo de forma coordinada", y ha explicado que se está empezando a elaborar cada una de las convocatorias, como sanidad, justicia o sector instrumental, de forma que la primera oferta extraordinaria, en colaboración con el Gobierno central, será de 25.500 plazas.

En total se sacarán 37.115 plazas para dicha convocatoria extraordinaria "que se van a revisar en los próximos tres años permanentemente al alza por el Gobierno, junto a sindicatos y comunidades autónomas".

Sobre el personal laboral indefinido no fijo, Montero ha reconocido que se trata de situaciones "complejas", ya que "se trata de una figura que surge como consecuencia de sentencias en la sala de lo Social y de fallos en el Tribunal Supremo, para dar solución provisional ante situaciones irregulares y ante fallos en la contratación pública".

Ha apuntado que esa figura "generaba una situación de incertidumbre de las administraciones públicas" y ha explicado que ha hablado de esa figura con la secretaria de Estado para las Administraciones Públicas, toda vez que "los tribunales siempre quisieron dejar claro que estos trabajadores con esta categoría no quedaban vinculados permanentemente como personal fijo a las administraciones pública, pues era contrario a los principios constitucionales, pero se reconocía que era un personal vinculado temporalmente a la administración pública hasta que proveyeran normas que permitan ofertar plazas en condiciones de fijeza".

"No se podía equiparar a estos trabajadores con los fijos de plantilla", ha explicado la consejera, quien ha apuntado que se trata de un trabajo "indefinido pero no permanente", de forma que esas personas "permanecen vinculados a las administraciones hasta el momento en que sus plazas sean ocupadas por las personas que superan los procesos selectivos correspondientes, a las que también pueden presentarse esos trabajadores".

"La Junta siempre ha sido sensible a este colectivo y ha intentado compatibilizar sus derechos con el respeto a los principios constitucionales", ha indicado la consejera, quien ha precisado que actualmente hay 675 personas en esa situación de personal laboral indefinido no fijo.

No obstante, ha explicado que las plazas de indefinido no fijo se incluirán y provisionarán en el decreto de oferta extraordinaria de empleo que se está ultimando "porque lo exige la ley y así lo ha establecido la jurisprudencia", y así se ha establecido entre Gobierno y comunidades, apuntando que las plazas se convocará conforme a ese calendario.

Montero ha explicado que esto "no es una categoría laboral, sino una figura determinada por los tribunales, que han concretado que no es personal fijo al no existir procedimiento de selección en razón a igualdad, mérito y capacidad".

Asimismo, ha apuntado que "algunas plazas no saldrán, en el caso de las sentencias que sí consideran esas plazas como personal fijo, pues se hace distingo entre trabajadores indefinidos e indefinidos no fijos".

No obstante, aunque ha apuntado que "se deberán ofertar esas plazas siguiendo los principios de igualdad de acceso, mérito y capacidad", ha anunciado que la comisión de coordinación establece que "habrá baremos singulares para estos colectivos para tener más facilidades de poder acceder en términos de fijeza" a la función pública.

"Tenemos que garantizar los principios de igualdad de acceso, pero otra cosa son los baremos", ha añadido la consejera, quien defenderá que "haya baremos que permita, sin incurrir en inconstitucionalidad, dar mayor capacidad de optar al puesto de trabajo a estos colectivos", unos trabajadores que deberán acudir a los concursos "como hacen los interinos".

Montero, quien no cree que haya "desorden" en la administración pública, ha reconocido que la situación "no es fácil" y es "compleja", tras lo que ha insistido en que sobre este colectivo" las plazas "se deben proveer reglamentariamente", con "especial sensibilidad y especial baremo" hacia este colectivo, pero ha dejado claro que "no vamos a poder garantizar a nadie que se pueda quedar con una plaza de la oferta extraordinaria si no es en igualdad de condiciones con el resto de personas concurrentes a las pruebas selectivas".

PODEMOS PIDE QUE SE INCLUYAN ESAS PLAZAS

La diputada de Podemos Begoña Gutiérrez ha recordado que esas plazas "se crearon fruto de sentencias judiciales" ganadas por una serie de trabajadores "debido a contrataciones fraudulentas y que no estaban bien hechas en la Administración, son puestos que se han ganado sentencia a sentencia".

Tras reconocer que es "una figura rara" y reconoce cierta "preocupación" ante "esa especie de caos en la administración" y no cree que se deban introducir esas plazas en la convocatoria extraordinaria de empleo y cree que es necesario "arbitrar medios necesarios para un reconocimiento explícito de estas personas dentro del convenio de la Junta para acabar con el vacío legal que existe".

Ha añadido que se trata de un colectivo "que no es homogéneo, pues cada uno tiene una situación diferente".

A juicio de Podemos, "no habría que tener en cuenta esas plazas en la oferta hasta que esa situación no se resuelva y se tenga un marco jurídico claro, y una vez obtenido ese reconocimiento, sí se podría emprender un proceso negociador dentro de la oferta de empleo público para buscar esa alternativa y la oferta de empleo público que se plantea".