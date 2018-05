El MPM propicia un encuentro entre Picasso y Warhol al mostrar el desarrollo creativo del artista pop

30/05/2018 - 15:00

'Warhol. El arte mecánico' es la exposición que acoge desde este miércoles y hasta el 16 de septiembre el Museo Picasso Málaga (MPM), siendo la primera vez que estos dos artistas se encuentran. Una compleja producción de casi 400 piezas que pone especial énfasis en las transmutaciones que experimenta el conjunto de su legado durante su trayectoria artística y en la naturaleza "repetitiva, esquematizante y artificiosa de su trabajo visual durante más de tres décadas de febril actividad creadora" para mostrar el "fascinante mundo de las sofisticadas imágenes" del artista pop.

La lata de sopa Campbell's, los retratos de Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Elvis Presley o Liz Taylor, podrán verse en Málaga, además de cine experimental, como sus 'Screen Tests' o la legendaria instalación multimedia concebida con la banda de música The Velvet Underground.

La retrospectiva permite seguir el desarrollo creativo de este artista, desde sus inicios como incipiente diseñador gráfico comercial en la ciudad de Nueva York, en los años cincuenta, hasta su muerte en 1987, convertido ya en un mito universal.

Es una exhaustiva radiografía del artista pop por excelencia a partir de casi 400 piezas entre pinturas, esculturas, dibujos, serigrafías, instalaciones, libros de artista, películas, portadas de discos, carteles, revistas, objetos de diseño y fotografías que proceden de 45 prestadores --entre los que destaca el Museo Andy Warhol de Pittsburgh, que alberga la mayor colección de obras de arte y materiales de archivo de Warhol--.

Así lo han informado el consejero de Cultura y presidente del Patronato Museo Picasso Málaga, Miguel Ángel Vázquez; el presidente del Consejo Ejecutivo del Museo Picasso Málaga, Bernard Ruiz-Picasso; la directora general adjunta de la Fundación Bancaria "la Caixa", Elisa Durán; el director Museo A Warhol Pittsburgh, Patrick Moore, y el comisario de la exposición y director artístico del Museo Picasso Málaga, José Lebrero.

Lebrero ha destacado que es la primera vez que se encuentran Andy Warhol y Pablo Picasso. "Picasso es, quizá, el artista europeo más importante europeo del siglo XX y Warhol, sin duda, el artista norteamericano más relevante, en el imaginario colectivo, de la segunda mitad del siglo XX", ha explicado, asegurando que es "un honor" que ese encuentro tenga lugar en el Museo Picasso de Málaga.

Incluye alguno de los iconos "más emblemáticos y universales de ese mundo creado por Warhol, que fue más allá de las fronteras, de los museos y de las galerías de arte para insertarse en ese imaginario colectivo que hoy todavía tiene vigencia".

'Warhol. El arte mecánico' propone un completo y poliédrico recorrido que permite seguir el desarrollo creativo de este artista.La muestra subraya varios aspectos de su obra, como la innovadora forma en que Warhol aplica la idea de proceso a su polifacética obra seriada, los fuertes vínculos biográficos, su producción artística y su originalidad y talento para combinar de un modo transversal y cíclico diferentes técnicas, medios y repertorios iconográficos.

De esta forma crea representaciones que son al mismo tiempo canónicas, por formar parte de la historia oficial del arte occidental, y simbólicas, por haberse insertado en el imaginario colectivo popular contemporáneo.

La exposición está organizada por el Museo Picasso Málaga en colaboración con la Obra Social "la Caixa", y pretende acercar a los espectadores al mundo 'underground' surgido en los inicios de la segunda mitad del siglo XX en Nueva York, cuando Warhol funda su legendario estudio, The Silver Factory.

De igual modo, están representadas todas las etapas del artista, desde sus primeros dibujos y sus inicios profesionales, en la década de los cincuenta, pasando por pinturas originales de muchas de sus creaciones más icónicas como 'Before and After' (1961), 'Three Coke Bottles' (1962), 'Brillo Soap Pads Box' (1964-1968), 'Gold Marilyn' (1962), 'Liz' (1963), 'Mao' (1973), y 'Cow Wallpaper' (1966) entre otros,--, hasta el autorretrato de gran formato de 1986, que da la bienvenida a los visitantes en la entrada a la exposición.

Además, tras su paso por CaixaForum Barcelona y Madrid, la exposición incorpora "un plus que se enriquece" en el Museo Picasso Málaga con las pinturas 'Campbell Soup' (1962), 'Triple Rauschenberg' (1962), 'Nine Jackies' (1964) y 12 lienzos de Mao (1973), así como los largometrajes 'Blow Job' (1964), 'Eat' (1964) y 'Sunset' (1967) y también obra gráfica y material documental adicional.

WARHOL: "INTERESA A JÓVENES Y MAYORES"

En suma, "un universo Warhol" en tres décadas de trabajo, desde su etapa de trabajo en los años 50 hasta que decide entrar en el mundo del arte ilustrado, pasado por "la figura de culto, que decide en los 60 decide dejar de pintar y explorar el cine experimental". "Warhol sigue interesando a mayores y jóvenes lo que le legitima como un artista de nuestro tiempo", ha subrayado Lebrero.

Así, ha recordado que ha sido "difícil" que los prestadores "accedan a tener obras de este calibre durante más de un año a préstamos, por lo que hemos hecho equilibrios complicados" y ese es el contexto entre las muestras. Cuestionado por qué la ultima parada ha sido Málaga, el director artístico del MPM ha dicho que "la idea surgió aquí y nos dirigimos a "la Caixa" y, de nuevo, tuvimos que hacer ajustes de calendario".

Ha dicho estar "encantado" de que haya tenido éxito en Madrid y Barcelona y "a favor" de Málaga está "que es la época alta, cuando más visitantes tenemos". Por su parte, la directora general adjunta de la Fundación Bancaria "la Caixa", Elisa Durán, ha aludido a "un problema estrictamente de programaciones". "La idea se inició en el Museo Picasso Málaga y acaba aquí con una brillante muestra", ha asegurado.

Por su parte, Bernard Ruiz-Picasso ha valorado que la sinergia que se puede encontrar dentro del conjunto del MPM con las obras de Picasso y Warhol le parece "muy interesante y permite trasladar al público parte de lo que es el contenido de la modernidad del siglo XX". De igual modo, ha destacado la trayectoria del artista, "uno de los más importantes del siglo XX y se puede ver cómo traslada hasta el siglo XXI su capacidad inventiva, de creatividad y de positivismo", ha incidido.

El director Museo A. Warhol Pittsburgh, ha valorado que Warhol sea acogido "en la casa de Picasso", uno de sus héroes, asegurando que en Málaga se puede ver el trabajo y la obra de estos dos artistas "entrelazados". En este punto, ha destacado que esta exposición está hecha "con una visión nueva y diferente de la obra de Warhol" al mostrarse "cómo hizo su trabajo", además de analizar sus obras.

MÁLAGA, ENTRE LAS GRANDES CIUDADES CULTURALES

Esta es la tercera etapa de esta exposición, que ya ha pasado por Madrid y Barcelona, y que han visto casi medio millón de visitantes y que va a continuar en el Museo Picasso Málaga. "Málaga se vuelve a situar entre las grandes ciudades culturales de este planeta", ha valorado Vázquez, lo que, ha dicho, "es motivo de satisfacción".

Por su parte, Durán ha destacado que esta muestra ha sido posible al haber "sumado el esfuerzo de las instituciones". "Es una muestra magnífica de un artista conocido y reconocido", ha defendido. Por último, ha valorado la apuesta de "la Caixa" por la cultura "como progreso de la sociedad. Creemos en ello y esa es nuestra firme apuesta".

Además de la muestra, hay un pequeña exposición que reúne 25 fotografías que forman ya parte del imaginario colectivo y han contribuido a construir el mito. La Fábrica Warhol, para los más pequeños, un coloquio, jornadas especiales dedicadas a la exposición, Cine de Verano, seminarios, visitas guiadas y talleres son otras actividades programadas.