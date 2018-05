10 películas y 55 cortos competirán en Cinema Jove y mostrarán "el mejor cine internacional hecho por jóvenes"

30/05/2018 - 15:07

Un total de 10 películas --la mayoría de ellas de países europeas y por primera vez en una década, una valenciana-- y 55 cortometrajes integrarán las secciones oficiales de la 33 edición del Festival Internacional de Cine de València Cinema Jove, que del 22 al 29 de junio mostrará en la capital del Turia "el mejor cine internacional hecho por jóvenes". El certamen, además, refuerza su carácter formativo, con la una novedosa residencia para estudiantes con el fin de poner en marcha de un proyecto audiovisual.

VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)

Un total de 10 películas --la mayoría de ellas de países europeas y por primera vez en una década, una valenciana-- y 55 cortometrajes integrarán las secciones oficiales de la 33 edición del Festival Internacional de Cine de València Cinema Jove, que del 22 al 29 de junio mostrará en la capital del Turia "el mejor cine internacional hecho por jóvenes". El certamen, además, refuerza su carácter formativo, con launa novedosa residencia para estudiantes con el fin de poner en marcha de un proyecto audiovisual.

Así lo ha destacado el director del encuentro, Carlos Madrid, que ha presentado la programación en una rueda de prensa en la que también ha participado el secretario autonómico de Cultura, Albert Girona.

El certamen contará en la Sección Oficial de Largometrajes con diez producciones, que se proyectarán en la Sala Berlanga de La Filmoteca. Entre las películas seleccionadas figura 'Seguidores', del director Iván Fernández de Córdoba, el primer título valenciano que competirá en esta categoría en una década. La sección tendrá un "marcado acento europeo", con cintas de Polonia, Dinamarca, Suiza y Alemania, aunque también se proyectarán dos films de Japón y México.

En cuanto a la Sección Oficial de Cortometrajes, se proyectarán en la Sala José Sancho de La Filmoteca un total de 55 títulos procedentes de 24 países, tres de ellos valencianas, lo que muestra la "riqueza" del formato tanto en el género como en las propuestas estéticas.

En el capítulo de reconocimientos, Cinema Jove galardonará el 22 de junio al productor castellonense Fernando Bovaira con el premio 'Lluna de València', proyectando obras como 'Los amantes del círculo Polar', 'Caníbal' o 'La cordillera'; y entregará el premio 'Un futuro de cine' a los actores Greta Fernández y Pablo Molinero.

"TOPE DE GASTO"

"Una de las cosas más difíciles en cualquier evento cultural es tener imagen de marca, que sea identificable, es lo que queremos conseguir", ha destacado Girona entre los objetivos del festival, que tendrá un "tope de gasto" de 500.000 euros, que sigue apostando por el cine valenciano sin perder el "carácter internacional".

Madrid también ha resaltado la importancia de informar a los universitarios de "su festival", por lo que desde la edición pasada se ha programado después de las fechas de exámenes universitarios, ya que se intenta "identificar" a la juventud con Cinema Jove.

Además, la Sección Oficial de Webseries reunirá a trece trabajos que se podrán ver el 23 y 24 de junio en el Octubre Centre de Cultura Contemporània y el Encuentro Audiovisual de Jóvenes, donde el profesorado y alumnado de toda España, dividido en tres categorías, podrá ver sus producciones audiovisuales y aprender desde el análisis de sus propias obras con sesiones de "mentorización personalizadas", que será del 27 al 29 de junio en el Colegio Mayor Rector Peset.

Los dos ganadores de la categoría de alumnado universitario y ciclos formativos accederán a la residencia de estudiantes del 3 al 7 de septiembre, una "iniciativa importante y novedosa" donde se guiará profesionalmente "desde cero" la puesta en marcha de un proyecto audiovisual.

Asimismo, el festival también cuenta con distintos ciclos, como 'El joven Brian de Palma', que incluirá una película inédita, los primeros éxitos comerciales y de crítica del director y un documental donde él mismo analiza su extensa carrera, como 'Greetings', que se representará entre el 22 y el 30 de junio en el Centre del Carme.

Por su parte, el ciclo 'Beats & Frames' contará con un total de 20 películas dedicadas a la música electrónica con "multitud de enfoques", como 'Eden', '24 hour party people' o 'We are your friends', que también abordará el "fenómeno musical y social" vivido en la provincia de Valencia a través del documental '72 horas... y Valencia fue la ciudad', del 22 al 30 de junio en el Centre del Carme.

"IMPACTO SOCIAL" DE NARRATIVAS DIGITALES

Otra de las actividades que se programan fuera de las fechas del festival es el "novedoso" 'Digital Jove', del 20 al 24 de junio, un foro de debate dedicado a las nuevas narrativas digitales de creación, donde se profundizará entre arte, ciencia, tecnología y comunicación y el "impacto social" de estas, que está dirigido por Fernando Carrión.

El festival contará con proyecciones "especiales" que participan del "espíritu" del festival que han "despertado el interés" de la organización, como 'Formentera Lady' o 'Casi 40' que se estrenarán en el cine comercial a finales de junio, '#Indestructible', 'Yo la busco', 'Con el viento' y 'El halcón ciego'.

CONTINUIDAD DIRECTOR

En cuanto a la posible continuidad del actual director del certamen, Girona ha señalado que al finalizar esta edición tendrán que valorar "el trabajo que se ha hecho", aunque se ha mostrado "satisfecho" de la tarea realizada los dos últimos años por Carlos Madrid.

"En políticas culturales cuesta mucho, hay que consolidar los proyectos y dar la oportunidad a la gente para que tenga cuatro o cinco años. En este festival se quería potenciar el espíritu joven del festival, que lo dirigiera una persona joven que desarrollara un proyecto fresco. Si el proyecto se ha consolidado después de dos años, lo normal es que se continúe apostando. Mi opinión personal es mantener el equipo de Carlos, al menos dos años más", ha destacado Girona.