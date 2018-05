El PSIB destaca la necesidad de un Gobierno "que no avergüence" y que "adopte políticas progresistas"

30/05/2018 - 15:21

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Bel Oliver, ha destacado la necesidad de un Gobierno central "que no avergüence" y que "adopte políticas progresistas", en relación a la moción de censura que ha presentado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

PALMA DE MALLORCA, 30 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a la prensa tras la junta de portavoces, la socialista ha criticado que "Rajoy sigue haciendo de Rajoy: no ha dimitido, no ha presentado la moción de confianza ni ha convocado elecciones, como siempre, no ha hecho nada".

En este sentido, ha defendido que la moción de censura, que se empezará a debatir este jueves en el Congreso, "es buena para la ciudadanía". Además, ha explicado que los socialistas han presentado esta moción por "convencimiento y por regeneración democrática".

SA NOSTRA

En relación a la iniciativa de Ciudadanos (Cs) de crear una comisión de investigación sobre Sa Nostra, la portavoz adjunta ha declarado que "es un tema que primero se debe estudiar" y ha dejado claro que "esta caja está siendo objeto de investigación por parte de la Audiencia Nacional, un órgano que tiene la competencia y los recursos adecuados para hacer esta investigación".