Las líneas estratégicas del plan para 2021 se aprobarán tras el verano y Feijóo pide "la implicación de todos"

30/05/2018 - 15:25

El presidente se fija el reto de que el Xacobeo 2021 "sea un punto de inflexión" como el de 1993 y "cambie la proyección de Galicia en el mundo"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este miércoles que las líneas estratégicas del Plan Xacobeo 2021 serán aprobadas después del verano, al tiempo que ha pedido "la implicación de todos" para que sea "un éxito".

Al margen de la "previsión", el documento aspira a plasmar la "ambición" con la que Galicia afronta el próximo Año Santo, con el reto de que sea "un punto de inflexión" como el de 1993 y "cambie la historia de la proyección de la imagen y de la presencia de Galicia en el mundo".

Lo ha manifestado después de la sesión constitutiva de la comisión organizadora del Xacobeo 2021, en la que han participado la comisaria, Cecilia Pereira; miembros del Gobierno de la Xunta, el alcalde de Santiago, Martiño Noriega; el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva; y representantes del Arzobispado de Santiago, y de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

En su intervención, Feijóo ha recordado que el Xacobeo del año 1993 fue "un momento histórico" que vivió Galicia "de la mano" de Manuel Fraga y Víctor Manuel Vázquez Portomeñe. "Galicia entera vibró", ha rememorado, antes de repasar la evolución que desde entonces han experimentado las distintas rutas del Camino de Santiago, que es "espiritualidad, introspección y cultura".

Tras reivindicar el récord superado de los 300.000 peregrinos, el presidente gallego también ha destacado que, a diferencia de lo que sucedió cuando tomó las riendas de su Ejecutivo, para este Xacobeo se ha trabajado "con anticipación", por lo que ha dado por hecho que será "un éxito".

"La intensidad del éxito dependerá de la ilusión, de la generosidad y de la responsabilidad de las administraciones públicas y del pueblo gallego, que acoge a los peregrinos. Necesitamos la implicación de todos", ha sentenciado Feijóo, quien ha subrayado la importancia de la "previsión" --con el plan cuyas líneas estratégicas se aprobarán tras el verano-- y con la "ambición" de que cambie la proyección de Galicia.

"GALICIA NO TIENE UN MINUTO QUE PERDER"

El equipo de la comisión estará encabezado por la comisaria del Xacobeo, Cecilia Pereira, cuya "larga trayectoria cultural", ha subrayado el presidente gallego, la "avala" para "ejercer el comisariado de este evento". En clave más reducida, trabajará una comisión ejecutiva. Y se complementará con el Grupo Año Santo 2021, constituido este mismo mes en el seno del Consejo Jacobeo.

Además, Feijóo ha resaltado que la Comunidad contará con el apoyo del Gobierno central a través de dos compromisos: tres años de bonificación fiscal para los patrocinadores del Xacobeo 2021, un año más que en otros años santos; y la celebración en Galicia de dos sorteos de la Lotería Nacional.

"Galicia no tiene ni un minuto que perder para seguir avanzando hacia la celebración del Xacobeo 2021", ha aseverado, antes de resaltar otros pasos dados como el trabajo de rehabilitación de la Catedral, la "puesta a punto" del Monte do Gozo, que estará en 2019, la creación del Centro Internacional de Acogida del Peregrino, la adecuación de las entradas a la ciudad del Camino Francés y del Camino Inglés, la celebración del festival 'O Son do Camiño', y la creación del Centro Europeo de Investigación en Paisaxes Culturais.

RETOS POR DELANTE

Feijóo ha concluido que el reto que Galicia tiene por delante es "cargar de razones" a quienes nunca hicieron el Camino para que lo hagan y visiten Galicia, y "llenar de argumentos" a los que sí lo hicieron para que vuelvan a la comunidad.

"Y todo indica que vamos bien encaminados", ha asegurado, en alusión al impacto socioeconómico del Camino de Santiago, elaborado por la Universidade de Santiago, cuyos datos reflejan que el 98,6% de los peregrinos recomienda hacer el camino; y cuatro de cada cinco afirman que regresarán como turistas a Galicia.

APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

Por su parte, al término del acto, el alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha explicado que se ha trasladado a los distintos integrantes de la comisión un borrador con las líneas estratégicas del plan que el Ayuntamiento compostelano estudiará en los próximos meses, con el fin de realizar las "aportaciones" que correspondan.

No en vano, ha resaltado la importancia de "no duplicar energías" y ha apelado a colaborar. "La gente no diferencia quién está detrás de la organización de los eventos, hay que ser eficientes y cooperar, no competir entre las administraciones", ha zanjado.