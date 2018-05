Ciudadanos pide buscar un representante de consenso del Ayuntamiento en la Fundación Bancaria Cajastur

30/05/2018 - 15:57

XsP critica a los grupos que guardaron silencio cuando se sentenció que el Ayuntamiento no era patrono nato

Gijón, 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón, José Carlos Fernández Sarasola, ha pedido este miércoles que el Gobierno local cese su "absurda" confrontación judicial con la Fundación Bancaria Cajastur y no recurra ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial.

En su lugar, Sarasola, a través de una nota de prensa, ha propuesto que se negocie una persona de consenso para representar al Ayuntamiento gijonés. Así lo ha señalado después de que la Audiencia desestimara un recurso del Ayuntamiento contra una sentencia que daba la razón a la Fundación Bancaria Cajastur en su rechazo al nombramiento de la abogada Marta María Rodil.

"Siempre nos opusimos a judicializar este asunto y ya habíamos pedido que no se recurriera la anterior sentencia", ha insistido, antes de recalcar que los estatutos de la Fundación son claros y es a su patronato al que le corresponde decidir si acepta o no la propuesta efectuada por el Ayuntamiento.

"Pedimos al Equipo de Gobierno que respete las decisiones del Patronato, deje de enredar y no siga insistiendo en un nombramiento que tan sólo cuenta con el apoyo de dos de los seis grupos municipales --Foro y XsP-- y que lo único que está provocando es que sigamos sin representación en esta fundación", ha reclamado Sarasola.

Ha enfatizado, además, en que toda esta "absurda" confrontación judicial está suponiendo un coste para las arcas municipales, "que queremos se nos cuantifique en la próxima Comisión de Hacienda, ha señalado, "incluidas las costas a las que nos han condenado", ha apostillada. De ahí que vea "absurdo" pretender recurrir la sentencia.

CRÍTICAS DE XSP

Y mientras Ciudadanos pedía no recurrir la sentencia, el portavoz del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XsP), Mario Suárez del Fueyo, lamentaba la ratificación de la sentencia, que señala que el Ayuntamiento no puede imponer a su representante en la Fundación Cajastur por no ser patrono nato, solo proponer su nombramiento.

"No es solo que la Fundación muestre su rechazo a la representante del Consistorio, sino que se desposee al Ayuntamiento de su derecho a nombrar a su representante, de manera que tendrá que ser una persona dócil a Liberbank, no vale cualquiera, sino que decide la Fundación si esa persona encaja en sus presupuestos y actuaciones", ha incidido.

A juicio de Del Fueyo, tal parece que no se quiera que el representante del Ayuntamiento vele por los intereses de la ciudad y por lo que sucede con la Fundación Cajastur, con todo lo que supone en inversiones, patrimonio inmobiliario y artístico", ha recalcado. Ha recriminado al resto de grupos de la oposición, unido a ello, guardaran silencio ante esta situación.

Con todo, ha avanzado que XsP se inhibirá de dar más pasos, "aunque lamentamos y reprochamos la actitud de los demás grupos municipales, que ante la supresión de un derecho del Ayuntamiento de Xixón se han mantenido en silencio", ha remarcado Del Fueyo.

"XsP ya no sigue en este juego ni vamos a entrar en el juego de nombrar a un o una representante que tenga el aval de Manuel Menéndez, sino que está en manos de los grupos municipales que han callado el tomar la iniciativa y aceptar lo que hay, o jugar el juego que les propone Menéndez, un juego al que han jugado durante muchos años el PSOE y el PP", ha enfatizado.