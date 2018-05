IU pide "la apertura inmediata" del centro de salud de Trebujena "cuyas obras finalizaron en 2016"

30/05/2018 - 16:07

La dirección provincial de IU en Cádiz ha anunciado la presentación de una batería de iniciativas destinadas a exigir la "apertura inmediata" del nuevo centro de salud de Trebujena (Cádiz), "cerrado aún después de que hayan transcurrido ya dos años desde que finalizaran las obras".

TREBUJENA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial Antonio Alba ha acompañado este miércoles al alcalde de Trebujena, Jorge Rodríguez (IU), en la concentración convocada por la plataforma creada en defensa de la apertura de este centro y por el propio Ayuntamiento del municipio.

En un comunicado, el diputado ha lamentado la "inoperancia de las administraciones, especialmente cuando se juega con cosas que no tienen repuesto como es la vida".

Asimismo, Alba ha considerado "inexplicable" que "se haya empleado más de dos millones de euros de dinero público en la construcción de este centro para que no tenga utilidad".

Así, el portavoz provincial ha anunciado que registrará una moción en la Diputación para conocer los plazos previstos para dotar al centro de los medios necesarios para su puesta en funcionamiento, tales como el contrato de electricidad, mobiliario, etcétera, conforme al convenio suscrito en 2009 con el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

De igual forma, la parlamentaria andaluza de IU Inmaculada Nieto preguntará a la consejera de Salud, Marina Álvarez, por las razones que han llevado a que dos años después de su finalización, el centro de salud de Trebujena permanezca cerrado.

Por su parte, el alcalde de Trebujena y responsable provincial de Organización de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, ha subrayado que las protestas que está protagonizando el pueblo de Trebujena en defensa de este recurso sanitario "van dando su fruto, y estamos convencidos de que después de esta concentración vamos a tener noticias".

No obstante, ha anunciado que "no vamos a parar hasta que entre en funcionamiento el centro de salud", al tiempo que ha querido recordar que actual centro de salud de Trebujena "no cumple con las condiciones mínimas que exigen ellos mismos, se lo vamos a hacer llegar, oral y por escrito, para que tomen las medidas oportunas".

El alcalde de Trebujena ha avanzado que habrá "sorpresas" en las próximas convocatorias y ha anunciado la celebración de "una manifestación en el pueblo para dentro de unos quince días, el tiempo necesario para gestionar los permisos", por lo que ha hecho un llamamiento a participar en las movilizaciones "mientras no se tenga un compromiso de la puesta en funcionamiento del centro".

De igual modo, Rodríguez ha indicado que el centro de salud de Trebujena ha contado con un presupuesto de 2.575.000 euros y han transcurrido ya diez años --en enero de 2008-- desde que el Ayuntamiento aprobó la segregación y puesta a disposición de la Consejería del suelo requerido para la construcción de dicho centro.

"Tras diversas modificaciones y ampliaciones de presupuestos, las obras culminaron en el mes de mayo de 2016, por lo que estamos en mayo de 2018 y aún no tenemos fecha de puesta marcha, así que no nos podemos quedar parados", ha apostillado el alcalde.