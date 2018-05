Junta apunta como "escollos" de la ejecución del presupuesto los retrasos en fondos europeos y finalistas del Gobierno

30/05/2018 - 16:12

El PP apunta que "desde que gobierna Susana Díaz, se han dejado de ejecutar en Andalucía 12.299 millones de euros"

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha apuntado como "escollos" en la ejecución presupuestaria los retrasos en la recepción de fondos europeos y en los fondos finalistas del Gobierno central.

Montero ha indicado en comisión en el Parlamento andaluz que Andalucía "sigue cumpliendo con los objetivos de déficit y estabilidad, mientras que Rajoy no cumple ni con sus palabra ni con sus objetivos".

La consejera ha aludido a los datos de liquidación presupuestaria relativos al presupuesto de 2017, emitidos en febrero de este año, y sobre los que no hay novedades relevantes respecto a esa fecha, aunque sí destaca que "de febrero a ahora hay buenas noticias en la gestión de la Junta", de forma que "somos la comunidad que paga antes a sus proveedores de régimen común".

Asimismo, ha resaltado que Andalucía "ha registrado un déficit del 0,22 por ciento, menos de la mitad del límite del 0,60 por ciento establecido para las comunidades autónomas", apuntando que "si hubiéramos cumplido el 0,6 por ciento, hubiéramos incumplido la regla de gasto", tras lo que ha recordado su petición para que "no tanto haya un déficit más alto sino compatibilizarlo con la regla de gasto".

Tras resaltar los buenos datos de deuda comercial, la consejera ha insistido en que Andalucía "ha cumplido con los objetivos de estabilidad, déficit, endeudamiento y regla de gasto, y sólo cinco comunidades han cumplido", por lo que "la gestión económica de la Junta no es reprochable".

Sobre el grado de ejecución presupuestaria, la consejera ha recordado que el nivel de ejecución global de los gastos del 96,4 por ciento, excluido PIE y Feaga y con una ejecución del 97,2 por ciento en los ingresos. Ello supone que se han reconocido obligaciones por 28.136 millones, un ocho por ciento más que 2016 e incrementar los pagos materializados un siete por ciento. Se han aumentado los derechos reconocidos un 6,4 por ciento, elevando la recaudación neta en 1.300 millones sin PIE ni Feaga.

Tras considerar estas cifras "razonables y satisfactorias", la consejera ha destacado los niveles de ejecución en áreas como la Consejería de Educación (99,6 por ciento), "con algunas áreas con ejecución al cien por cien", el Servicio Andaluz de Salud, con una ejecución global del 98,7 por ciento, o la Consejería de Igualdad, con áreas de ejecución del 98,9 por ciento, como la infancia o la dependencia.

"En muchos programas han estado incluso por encima de las cifras de ejecución técnica y ha habido necesidad de inyección de recursos adicionales", ha aseverado la consejera, quien, no obstante, considera que "hay ámbitos de mejora, pues nunca se puede pecar de triunfalistas", por lo que hay que insistir en una adecuada ejecución de áreas como las operaciones de capital o las inversiones "que no alcanzaron las cifras de ejecución que me hubieran gustado".

Para la consejera, "el escollo en la ejecución ha estado en programas que se financian con fondos europeos, al haber un retraso en los fondos, y también en los fondos finalistas, pues hay una dinámica del Gobierno central que hace que esos fondos finalistas lleguen en noviembre y diciembre, lo cual dificulta la ejecución".

De esta forma, las operaciones de capital "se incrementaron un 20,7 por ciento, suponiendo un 1,26 por ciento del PIB andaluz".

Ha explicado que los fondos europeos "están lastrando la ejecución de las inversiones y hay un retraso en la aprobación de la normativa, que compete al Gobierno, y en 2017 ejecutamos el 38 por ciento de las partidas", aunque resalta que la suerte de esos fondos es que "se vuelven a reprogramar". De esta forma, "si hay una infraestructura y ha habido baja ejecución, se ejecutará con cierto retraso, pero los fondos están garantizados y se podrán ejecutar en años sucesivos".

En cuanto a los fondos finalistas, ha lamentado que están "lejos del desempeño óptimo" con una ejecución del 52,8 por ciento "y me temo que este año ocurrirá lo mismo con el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y se verá dificultada la ejecución".

Por el contrario, las inversiones financiadas con fondos propios de la Junta registran un importe de obligaciones reconocidas de casi el 80 por ciento.

De esta forma, sumando estos tres fondos --finalistas, europeos y propios-- se alcanza un grado de ejecución del 53,3 por ciento del crédito inicial y los gastos no financieros de 2017 han superado los 24.000 millones, con una ejecución de más del 95 por ciento.

En ingresos, se ha cerrado con un 97,2 por ciento de ejecución, un 4,2 por ciento más que en 2016 y la estela de ejecución "es similar a los gastos", en relación con el comportamiento de los fondos europeos.

Ha apuntado que "se vana superar en 2017 en un 5,5 por ciento las previsiones d ingresos de tributos gestionados por la Junta", de forma que "cada vez hacemos una previsión d ingresos más ajustada y hay un grado de ejecución trasladable al resto de administraciones, y siempre hay una parte de inejecución técnica que no se puede prever".

La consejera dice que en materia de regla de gastos "vamos a ciegas con el Gobierno de España, porque es opaca y no estábamos seguros del cumplimiento de esa regla" y ha criticado la "irresponsabilidad" del PP que "hace un batiburrillo" y una intervención "destructiva", cuando "la comunidad se ha comportado de forma rigurosa".

CASI 12.300 MILLONES SIN EJECUTAR

El diputado del PP José Antonio Miranda ha indicado que "desde que gobierna Susana Díaz, se han dejado de ejecutar en Andalucía 12.299 millones de euros", de forma que "en 2013 el grado de ejecución era del 91 por ciento, del 93,3 por ciento en 2014, del 91,9 por ciento en 2015, del 93 por ciento en 2016, y del 93,3 por ciento en 2017.

Miranda, quien ha esgrimido datos definitivos de la Oficina de Control Presupuestario, ha recordado que los presupuestos "deben cumplir el objetivo de déficit, la regla de gasto y criterios de estabilidad presupuestaria", tras lo que ha apuntado que el objetivo de déficit para las comunidades era del 0,6 por ciento "y entonces la Junta criticaba la cicatería y la asfixia del Gobierno, cuando al final en la liquidación se llega al 0,22 por ciento, se incurre en contradicción".

En cuanto a la regla de gasto, Miranda ha precisado que "ha sido el 1,6 por ciento, no ha agotado hasta el 2,9 por ciento de incremento del gasto permitido" --la consejera matiza que es el 2,1 por ciento--, mientras que el objetivo de la deuda pública, se establecía que Andalucía no podía superar el 22,3 por ciento del PIB "y se ha dado por debajo de las posibilidades de aumentar esa deuda en 22,1 por ciento".

"Ahora se considera que la Junta apuesta por la austeridad, al no llegar al margen que el Gobierno le permite", ha aseverado el diputado del PP, quien también apunta "divergencia de datos" en cuanto a la ejecución del presupuesto, donde, analizando el presupuesto definitivo, "era 35.109 millones y se ha ejecutado un 93,3 por ciento de ejecución, por lo que se ha dejado de ejecutar 2.340 millones de euros en 2017".

Ha citado algunas partidas como "se han dejado de ejecutar 175 millones en política de persona, y el 65 por ciento de lo no ejecutado es personal de sanidad", mientras que "desde 2013 se han pagado 245 millones en intereses de demora, de los que 179 millones pertenecen exclusivamente al SAS".

"Hay que pagar 165 millones al centro comercial Nevada, a quien le va a quitar, pues supone cuatro veces el presupuesto del Parlamento", ha advertido Miranda, quien alerta del bajo nivel de ejecución numerosas partidas. "Quiero que Andalucía gaste mejor", ha aseverado.