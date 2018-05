Nueve bandas de Estados Unidos, Reino Unido y España se darán cita en el XIX Festival Internacional de Blues de CyL

30/05/2018 - 18:49

El XIX Festival Internacional de Blues de Castilla y León, que se celebrará en Béjar los días 13 y 14 de julio, reunirá a nueve bandas procedentes en su mayoría de Estados Unidos, como Derobert & The Half Truths, Eric Gales, John Primer, Toronzo Cannon & The Chicago Way, Trudy Lynn, Walter 'Wolfman' Washington & The Roadmasters y Carl Weathersby.

SALAMANCA, 30 (EUROPA PRESS)

El XIX Festival Internacional de Blues de Castilla y León, que se celebrará en Béjar los días 13 y 14 de julio, reunirá a nueve bandas procedentes en su mayoría de Estados Unidos, como Derobert & The Half Truths, Eric Gales, John Primer, Toronzo Cannon & The Chicago Way, Trudy Lynn, Walter 'Wolfman' Washington & The Roadmasters y Carl Weathersby.

También se subirán al escenario de la Plaza de Toros de El Castañar, formaciones de Reino Unido, representado por Ray Gelato & The Giants; o de España, con Quique Gómez & His Vipers, junto a la banda que acompañará a Weathersby, Alex Zayas Band, según ha informado en Béjar la directora general de Políticas Culturales de la Junta, Mar Sancho, acompañada por el alcalde de Béjar, Alejo Riñones.

Así, artistas de primer orden del panorama internacional del blues se subirán al escenario de un festival que se completará con cursos, exposiciones y otras actividades paralelas, anunciadas durante la presentación.

La dos jornadas del evento bejarano abarcarán además de los principales conciertos, exposiciones, actividades complementarias o el XV Curso Intensivo de Blues, que tendrá lugar anticipadamente, entre los días 22 y 24 de junio, así como conciertos previos y paralelos que constituyen el grueso de la programación de un encuentro de referencia para los amantes del blues.

PROGRAMA DE ACTOS

John Primer dará el primer concierto del viernes 13 acompañado en su gira europea por Quique Gómez. Tomará el relevo Ray Gelato & The Giants, seguirá Eric Gales y cerrará el cartel del primer día DeRobert and The Half-Truths.

Cinco grupos retomarán la programación de la segunda y última jornada. Abrirá el calendario de conciertos Trudy Lynn, y le seguirán Toronzo Cannon, Walter 'Wolfman' Washington y Carl Weathersby, acompañado en esta gira de Alex Zayas y su banda.

Finalmente, la presencia española en el Festival, además de la Alex Zayas Band, se completará con el concierto de Quique Gómez & His Vipers, "uno de los artistas españoles más internacionales, además de buen conocedor del circuito americano por el que ha girado de manera frecuente desde que visitara Chicago en 2008", ha apuntado la organización del festival.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Durante los días 22, 23 y 24 de junio, el Albergue Juvenil Llano Alto de la localidad salmantina acogerá la decimoquinta edición del Curso Intensivo de Blues. Clases de instrumento, combos, masterclass, videos y jam sessions serán protagonistas durante las "tres intensas jornadas" para los alumnos inscritos.

Asimismo, la organización ha anunciado otros conciertos previos, exposiciones o talleres para que los más pequeños completen el grueso de la programación dentro de un festival por el que, durante los últimos años, han pasado artistas de la talla Elliot Murphy, Buddy Miles, Joe Turner, Gov't Mule, Canned Heat, John Lee Hooker Jr., Javier Vargas, Raimundo Amador, Eric Burdon, Robert Cray, John Németh, Janiva Magnes, Coco Montoya, Laurence Jones, 'King' Solomon Hicks y Zac Harmon, entre otros.