Más del 70% de los turistas alojados en Galicia en 2017 provenían de fuera de la Comunidad

30/05/2018 - 18:59

Cuatro de las cinco zonas con más pernoctaciones fueron costeras: ría de Arousa; Vigo y Baixo Miño; A Coruña y As Mariñas; y ría de Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 (EUROPA PRESS)

El 72,4% de los turistas alojados en Galicia en 2017 provenían de fuera de la Comunidad, mientras que en Santiago esta cifra ascendió al 91%, según ha desvelado este miércoles un informe del Informe del Instituto Galego de Estatística (IGE).

De acuerdo con sus datos, también en las zonas de Os Ancares-Courel, Lugo, Terra Chá, A Mariña Lucense, A Coruña y As Mariñas, el porcentaje de los visitantes foráneos superó a la media gallega.

Por otro lado, en otros destinos como las áreas de O Ribeiro, Celanova-Limia o Manzaneda-Trevinca, la proporción entre residentes y no residentes está más igualada, mientras que en esta última el porcentaje de turistas que residen en Galicia se eleva al 63,6%.

En cuanto a las noches en alojamientos turísticos de la Comunidad, se registraron un total de 10.635.119 pernoctaciones en hoteles, de modo que, dividido entre la población gallega, indica que cada ciudadano realizó una media de 3,92 noches al año en uno de estos establecimientos.

En este contexto, según el IGE, los turistas que visitaron Galicia desde fuera el año pasado supusieron un crecimiento de un 0,78% de la población. Si se tiene en cuenta los gallegos que se alojaron en alguno de estos hoteles, el indicador asciende a 1,08 personas más por cada centenar de habitantes.

"GRANDES FOCOS" DE ATRACCIÓN

No obstante, la demanda turística "no se distribuye de forma homogénea" por todo el territorio gallego, sino que, de acuerdo a estos datos, los "grandes focos" de atracción, que supusieron el 65,1% de las noches registradas en Galicia fueron los municipios que bordean la ría de Arousa, la zona de Santiago, A Coruña y As Mariñas, y la ría de Vigo y Baixo Miño.

Los siguientes destinos en número de pernoctaciones, según estas cifras, fueron la ría y la zona de Pontevedra --el 5,8% de las noches--, Lugo y Terra Chá --5,3%--, el área de Ferrolterra --4%-- y la Mariña Lucense --3,9%--.

En este contexto, las zonas del litoral constituyeron un foco de atracción turístico "muy importante" en Galicia. De hecho, entre los cinco primeros puestos del ranking, cuatro de ellos fueron áreas de costa --por orden, la ría de Arousa; la ría de Vigo y Baixo Miño; A Coruña y As Mariñas; y la ría y tierras de Pontevedra--.

CRECIMIENTO DE POBLACIÓN

En lo referente al indicador de población, la presión del turismo fue mayor sobre los residentes en la ría de Arousa, puesto que registró 3,13 nuevos habitantes por cada 100 residentes habituales en 2017, el crecimiento más alto de la Comunidad.

Otros destinos que superaron la media gallega fueron Santiago y zonas colindantes --1,91 turistas por cada 100 habitantes--; Os Ancares-Courel --1,38--; A Mariña Lucense --1,58%--; y la Ribeira Sacra --1,47--.

En cuanto a los municipios costeros, la presión turística media fue de 1,16 viajeros por cada 100 residentes. No obstante, el IGE subraya que este índice varía entre unas zonas y otras, puesto que, mientras en la ría de Arousa el incremento poblacional fue del 3,27%, en A Mariña Lucense fue del 1,81%.