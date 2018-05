PSOE: "PP no cambia el recorrido de la Línea Central en verano porque evidenciaría el fracaso del Metro-TUS"

30/05/2018 - 19:08

El secretario general del PSOE de Santander y portavoz en el Ayuntamiento, Pedro Casares, cree que el equipo de gobierno del PP "no cambia el recorrido de la Línea Central en verano porque evidenciaría el fracaso del Metro-TUS".

SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)

El socialista responde así, en un comunicado, a las declaraciones del concejal de Medio Ambiente, José Ignacio Quirós, que ha afirmado que el Consistorio hará un refuerzo "importante" en las líneas que van a las playas y adoptará este año medidas "excepcionales", que se sumarán a otras que implanta siempre.

Pero, apunta Casares, con motivo de la implantación del nuevo sistema de transporte urbano en la ciudad, los 'populares' "dijeron que la Línea Central y los autobuses articulados pasarían por Reina Victoria para llegar directamente a las playas en los meses de verano en vez de por el túnel de Tetuán". Frente a eso, lamenta que ahora la alcaldesa, Gema Igual, "no sabe ni contesta", y "cambia de criterio y ya no cambiara el recorrido como estaba establecido".

En este sentido, Casares se pregunta "con qué finalidad se han adaptado en este caso determinadas paradas si los autobuses articulados del Metro-TUS no van a pasar por esas calles para facilitar y mejorar la comunicación con las playas en verano".

El líder de los socialistas santanderinos, que preguntó el pasado lunes por el recorrido del Metro-TUS en verano en la Comisión de Desarrollo Sostenible en el Ayuntamiento, augura "un caos" a un mes del inicio del verano. "Es inconcebible e irresponsable la falta de previsión, coordinación y control del funcionamiento de las líneas de autobús, horarios y frecuencias", lamenta al respecto.

INFAMES DECLARACIONES SOBRE EL USO DEL METRO-TUS

Asimismo, Casares considera "una vergüenza" que el equipo de gobierno del PP mantenga "como criterio objetivo" para valorar el Metro-TUS que "los ciudadanos tienen que aprender a usarlo".

"Es una vergüenza. Se ríen de nosotros. Se gastan 7 millones en el Metro-TUS para empeorar el servicio y quieren echarle la culpa a que no sabemos usarlo", denuncia.

Por último, Pedro Casares recuerda que la "contestación ciudadana" al Metro-TUS "sigue siendo mayoritaria cuatro meses después" de la implantación del nuevo modelo, el 1 de febrero, y "los cambios y retoques de Gema Igual no han servido para nada porque la gente sigue exigiendo volver al sistema anterior".

"El PP ya no sabe qué hacer para no reconocer que la solución pasa por paralizar el metro-TUS y ahora a 30 días del verano dicen que podrían pasar por Reina Victoria autobuses articulados pero que no se puede confirmar, generando más desconcierto a los usuarios. Es inaudito" concluye el edil.