Educación publica el listado de peticiones aceptadas y excluidas para los cheques guardería en la Comunidad

30/05/2018 - 19:28

La Consejería de Educación ha publicado este miércoles el listado de las peticiones aceptada y excluidas para obtener la ayuda de cheque de guardería que otorga la Comunidad y se abre a partir de este jueves para presentar un escrito de subsanación en aquellas instancias que han sido rechazadas.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Fuentes de la Consejería de Educación han explicado a Europa Press que las familias han comenzado a recibir mensajes de texto en el que se les indica que consulten el listado y comprobar el estado de su petición para verificar si está bien cumplimentada o si, por el contrario, hay algún tipo de defecto.

En la sección de la Consejería de Educación dentro de la web 'madrid.org', en el apartado de becas y ayudas a la educación, se puede consultar el estado de la petición.

Educación expone en su página que figurar en las listas de 'Presentados' no supone que el alumno obtendrá la beca sino simplemente que la petición no adolece de defectos y que se va a proceder a su baremación.

Además, insta a comprobar la puntuación total y especialmente los apartados de situación laboral y de ingresos familiares, pues si se ha obtenido un cero en alguno de estos apartados y en el detalle de dicha puntuación aparece "no puede determinarse la renta per cápita familiar" y "no aporta documentación justificativa de la Renta en la fase de subsanación o mejora de la puntuación, en la resolución definitiva es muy probable que el resultado sea no sea beneficiario".

También debe ponerse "especial atención en comprobar que el número de miembros de la unidad familiar que se ha grabado para hallar la renta per cápita sea el correcto".

A su vez, las familias que han sido excluidas pueden presentar escritos de subsanación a partir de este jueves y hasta el 13 de junio, ambos inclusive.

El presupuesto destinado a financiar la convocatoria asciende a 36,6 millones de euros. La dotación de las becas, con carácter general, será de 1.100 euros, a razón de 100 euros por cada uno de los meses comprendidos en el período de septiembre de 2018 a julio de 2019. En caso de obtener 5 puntos en el apartado relativo a ingresos familiares, la cuantía de la beca será de 1.760 euros, a razón de 160 euros.