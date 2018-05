PSOE y SíVA apoyan una carta de Presencio para pedir más respeto entre concejales en los Plenos de Valladolid

30/05/2018 - 19:35

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Valladolid, Jesús Presencio, ha enviado una carta a sus 28 compañeros de Corporación municipal con una "declaración de intenciones" en la que reclama respeto y cumplimiento de las normas de funcionamiento de los plenos municipales y respalda el derecho del alcalde, Óscar Puente, a intervenir "cuando lo considere conveniente" en los debates.

VALLADOLID, 30 (EUROPA PRESS)

La intención de Presencio es que firmen el escrito todos los concejales que lo quieran y, por el momento, se han sumado a la misma los concejales del Grupo Socialista y Sí Se Puede.

No lo ha hecho, en cambio, el otro partido que forma parte junto al PSOE del equipo de Gobierno, Valladolid Toma la Palabra, que considera, como ha precisado el concejal Alberto Bustos que la "intención" de respetar las normas ya la tienen, pero apunta que quizás habría que retomar la mesa de negociación de la reforma del Reglamento municipal, que no se reúne desde que hace más de dos años el Grupo Socialista decidiera no sentarse en la misma.

En este sentido se han pronunciado también Ciudadanos y el Grupo Popular, si bien éstos han sido más críticos y, en el caso del portavoz del PP, José Antonio Martínez Bermejo, "no aporta nada" y, a su juicio, está "fuera de lugar".

Cabe recordar que el portavoz 'popular' fue expulsado del último Pleno municipal, a primeros de mayo, por interrumpir en varias ocasiones las intervenciones del alcalde y mostrar su queja por que Puente hiciera uso de la palabra "a su antojo" en cualquier momento de los debates.

El próximo martes, 5 de junio, se celebra la primera sesión plenaria tras la polémica de hace un mes, y Jesús Presencio ha querido dar un "toque de atención concejal por concejal" para que "se guarden las formas", y de respeto "sobre todo cuando un interlocutor habla, tanto el alcalde como cualquier concejal".

Eso sí, se muestra partidario de la postura que ha defendido Óscar Puente en relación a que "todos los alcaldes presidentes de sus corporaciones tienen pleno derecho y casi la obligación política de intervenir, cuando lo consideren conveniente, casi en cualquier momento ante interpelaciones o alusiones relativas al gobierno o a sus responsabilidades".

Por su parte, la concejal socialista Victoria Soto ha reconocido que la imagen que han trasladado los miembros de la Corporación en el último Pleno "no es buena" y ha recordado que puede darse la disparidad de criterios pero se debe "demandar el respeto" y sobre todo respetar al alcalde que, ha advertido, "tiene que imponer orden y guste o no hay que acatarlo".

La portavoz de Sí Se Puede ha apoyado la firma del documento y ha reconocido que "aunque sea lamentable" es una manera de posicionarse y "reiterar el compromiso con el respeto" en el Pleno, ya que ha recordado que es el "lugar de la Soberanía popular".

Alberto Bustos ha recordado que VTLP ha planteado acciones concretas para que la Junta de Portavoces tome medidas en el cuidado de los tiempos y en determinar quien puede o no puede intervenir, pero ha matizado que "a lo mejor hay que retomar la mesa del reglamento" que debería "dejar muy claro cómo tiene que ser la organización de los debates municipales".

Por su parte, Martínez Bermejo ha recordado que el PSOE "abandonó" esa mesa de negociación sobre la modificación el Reglamento y que retomarla sería "la mejor forma de resolver las contrariedades y dificultades" de los debates de los últimos plenos.