Moción. ábalos asegura que el psoe no tiene "atado nada" salvo la confianza en el congreso

31/05/2018 - 8:58

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró este jueves que no tienen "atado nada" para sacar adelante la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, salvo la confianza en la democracia y en el Congreso de los Diputados, que la votará este viernes.

Al llegar al Congreso de los Diputados, Ábalos aseguró que no sabe si Rajoy dimitirá antes de esa votación para evitar que el líder socialista, Pedro Sánchez, pueda ser investido presidente del Gobierno. En todo caso, cree que ha tenido "mucho tiempo" para tomar una decisión y entiende "que si ha llegado hasta ahora es porque pretende someterse" a la moción de censura.

Aseguró que su confianza está en la propia democracia, que quedará "tocada" si Rajoy sigue gobernando, y reiteró que no se trata de valorar las políticas del PP sino de garantizar que todos los escaños en la Cámara "se ocupan por la vía legal".

Sus guiños, aseguró, no serán a los nacionalistas sino al conjunto de la democracia, a todo el Congreso de los Diputados, y hasta que no se resuelva el debate "no hay nada definitivo".

