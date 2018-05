AV.- El Parlamento reprueba la política económica del Gobierno y pide el "cese inmediato" de González Menorca

31/05/2018 - 12:59

El Parlamento de La Rioja ha reprobado hoy, en pleno, la política económica del Gobierno regional y ha pedido el "cese inmediato" de la titular de Desarrollo Económico, Leonor González Menorca.

LOGROÑO, 31 (EUROPA PRESS)

Los diputados de PSOE, Ciudadanos y Podemos han aprobado una enmienda transaccional a la proposición no de ley presentada por Ciudadanos que, en un inicio, pedía reprobar a la consejera y que, por acuerdo de estos tres grupos, ha sumado a la política de todo el Gobierno.

El portavoz de Podemos, Germán Cantabrana, ha invitado a Ciudadanos a plantear una moción de censura en vez de centrarse en un "ataque personal".

"Yo no voy a entrar en su afán de ocupar sillas y desestabilizar la región; haga el favor de no ser demagogo", le ha dicho Ubis, que, no obstante, ha reconocido que, lo aprobado hoy, "no llegará más allá de un tirón de orejas públicos".

El consejero de Empleo, Alberto Galiana, ha apelado, tras las exposiciones "contra la superficialidad y la banalidad política" de la que ha acusado a los grupos de la oposición.

(((((((((((((HABRÁ AMPLIACIÓN))))))))))