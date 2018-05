PSOE achaca las afirmaciones de Tirado al "nerviosismo" que "el PP está demostrando también a nivel nacional"

31/05/2018 - 13:10

El diputado socialista Fernando Mora ha achacado las afirmaciones del secretario general del PP en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, criticando la gestión del Gobierno de Emiliano García-Page y acusando a Pedro Sánchez y al presidente castellano-manchego "de hacer daño a España y a Castilla-La Mancha" con su moción de censura, al "nerviosismo" que "el PP está demostrando también a nivel nacional".

TOLEDO, 31 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios en Toledo, que este jueves celebra la festividad del Corpus Christi, Mora ha afirmado que Mariano Rajoy está "censurado" por los ciudadanos salga o no adelante la moción de censura.

"La cosa no marcha bien en este país", ha sentenciado el diputado socialista, quien ha añadido que la sentencia del caso Gürtel "incapacita" al Gobierno de Rajoy para seguir gobernando.

Mora ha insistido en que el "nerviosismo" que el PP tiene a nivel nacional se ha trasladado a Castilla-La Mancha hasta el punto, ha dicho, de hacer referencia a una encuesta --en relación al sondo que ha publicado La Razón-- que, a su juicio, "tiene pocas bases sólidas".

Según ha afirmado, se trata de una encuesta "fabricada" para el PP de Castilla-La Mancha que "no responde a lo que debe ser la profesionalidad de una empresa".

"Cuando resulta que el PP a nivel nacional está descendiendo a favor de Ciudadanos, resulta que en Castilla-La Mancha el PSOE pierde en favor de Ciudadanos y ellos se mantienen. La falsedad es absoluta, hay que ser riguroso y no hay que mentir", ha señalado en relación a la encuesta.

Finalmente, Mora ha defendido que Castilla-La Mancha "va bien", se está recuperando, tiene estabilidad y está en una situación "muy razonable" en el plano económico, político e institucional, algo que, ha dicho, "el PP no soporta porque no soporta no estar gobernando".