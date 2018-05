Moción. rajoy hace un repaso a las críticas de sánchez a "sus posibles socios" independentistas

31/05/2018 - 13:00

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se centró en su contrarréplica al candidato a La Moncloa, Pedro Sánchez, en evidenciar las críticas que el líder socialista ha vertido sobre sus "posibles socios" para conseguir hacerse con el poder, esto es, Unidos Podemos y las formaciones independentistas catalanas.

"¿Me puede usted explicar cómo puede gobernar con el apoyo de alguna gente que yo creía que a usted no le gustaba mucho?", preguntó Rajoy, para acto seguido leer algunas de las frases pronunciadas por Sánchez contra Unidos Podemos y ERC, formaciones que apoyarán la moción.

Rajoy recordó que Sánchez aseguró que no pensaba "pactar con populistas", refiriéndose a Pablo Iglesias. "Podemos no encaja en mi programa" fue otra de las frases que rescató de la hemeroteca y también recordó cuando Sánchez dijo que el líder de Podemos le recordaba a "un niño pequeño que 'si no haces lo que yo quiero, dejo de respirar'".

Igualmente, se refirió a las duras manifestaciones de Sánchez contra ERC, partido al que criticó por su apoyo "a las ideas racistas y supremacistas de Torra". "Jamás habrán escuchado esta suerte de afirmaciones del actual presidente del Gobierno español, ¡jamás!", enfatizó Rajoy.

El jefe del Ejecutivo remarcó que no está dispuesto a que la gobernabilidad de España "descanse en partidos independentistas". "¿Cree usted, señor Sánchez, que con estos antecedentes alguien se puede tomar en serio un Gobierno como el que usted quiere formar?", inquirió.

Rajoy aseguró que para él este no es un debate duro, sino que es "agradable" porque tiene la oportunidad de cumplir con su obligación, defender sus posición y alertar al conjunto de los españoles de la "gran trampa" que Sánchez está "intentando llevar a cabo en el Congreso de los Diputados".

