El PP critica que Susana Díaz no visite la capital pese a la "acumulación" de problemas de la Junta

31/05/2018 - 13:38

El Partido Popular granadino ha acusado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de "volver a huir" de Granada y de no incluirla en la visita que hizo el miércoles a la Costa Tropical. "No acudió a la capital pese a que está en su semana grande, con el desfile de la Tarasca y en vísperas del Corpus", ha avisado el PP.

La parlamentaria del PP Marifrán Carazo ha resaltado que Díaz no pisa Granada desde el pasado mes de noviembre y que entonces no lo hizo para presentar "ningún proyecto". "No nos visitó con una agenda institucional, sino para hablar con el secretario general de los socialistas en Granada, José Entrena. Prefirió estar con los suyos, con su partido, que con los granadinos", ha remarcado.

Para Marifrán Carazo, la única razón que puede explicar tan larga ausencia es que la presidenta "tiene miedo", porque sabe que los problemas "se le acumulan aquí", porque los granadinos están "muy descontentos con las decisiones que ha adoptado su gobierno, con unos presupuestos autonómicos que no aportan nada y que dejan fuera los proyectos importantes".

"Susana Díaz es la responsable del proceso de fusión hospitalaria que iba a minar nuestra sanidad y que paralizamos los granadinos saliendo a la calle a protestar", ha continuado la diputada autonómica, que también culpa a la presidenta andaluza de que los presupuestos "se olviden una vez más de proyectos que llevan años en los cajones" y, por supuesto, de la "irresponsabilidad" de su gobierno en el caso Nevada, que va a conllevar una indemnización millonaria.

En ese sentido, Carazo ha enfatizado que muy probablemente la dirigente socialista no haya acudido a Granada "porque no quiere dar explicaciones sobre esa sentencia, porque tiene miedo de reconocer que su negligencia y la de su gobierno nos vaya a costar ahora 165 millones, lo que supone veinte euros a cada granadino. Por eso sale en estampida y no para en Granada aunque le haya pillado de camino tanto para ir a Castell de Ferro como para volver a Sevilla", ha subrayado.

Además, ha añadido, su visita a la Costa tampoco ha servido "para nada". "Ha vuelto a venir con las manos vacías y se ha limitado a criticar los Presupuestos Generales del Estado", ha incidido, para centrarse, sobre todo, en las conducciones de la presa de Rules, "que los socialistas no han sido capaces de acometer con el dinero de sus presupuestos autonómicos y que ahora, a la vista de ese fracaso, el Gobierno se ha visto obligado a iniciar los trámites para su realización".