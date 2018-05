'Fumar no mata, destruye' y 'No fume en su casa', trabajos ganadores de 'Clase sin humo' y 'Familias sin humo'

31/05/2018 - 13:42

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha participado este jueves en la entrega de los premios 'Clase sin humo', enmarcados dentro de la celebración de la XIX Semana sin Humo. Los primeros premios han recaído en el grupo de 2ºA de Adoratrices con su vídeo 'Fumar no mata, destruye', en la categoría 'Clase sin humo'; y la familia López Moreno del concurso 'Familias sin Humo', con su campaña 'Las casas ya no fuman. No fume en su casa'.

LOGROÑO, 31 (EUROPA PRESS)

El programa 'Clases sin humo' está impulsado por el Ayuntamiento de Logroño junto con la AECC, "con el objetivo de reducir el número de jóvenes fumadores, que ya ha logrado el compromiso contra el tabaquismo de casi 1.873 alumnos de 12 a 14 años de edad en los últimos 3 años".

La concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades, Paloma Corres, ha destacado la importancia de fomentar una conciencia social, ya que "el tabaco es una adicción a la que estamos acostumbrados, a la que están los niños expuestos en sus propias casas y entornos. Por este motivo aludimos a las familias y las clases, para crear una conciencia global sobre este hábito tan perjudicial".

El Ayuntamiento de Logroño lleva más de 15 años implantando los programas europeos Clases y Familias sin Humo que también se llevan a cabo en otras ciudades españolas. En este curso 2017-18 lo han hecho 18 aulas de 10 centros escolares logroñeses.

'CLASE SIN HUMO'.

El Ayuntamiento de Logroño ha entregado hoy, coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco, los premios a las aulas ganadoras del concurso Clases sin Humo, otorgados como reconocimiento a la participación de jóvenes logroñeses de 1º y 2º de ESO y sus tutores.

Aunque según el ultimo estudio 'Estudes' sobre uso de drogas en estudiantes de enseñanzas secundarias presentado en 2018 la edad media de inicio al consumo de tabaco se retrasa por primera vez hasta los 14 años, el tabaco es la segunda droga más extendida entre los estudiantes de 14 a 18 años tras el alcohol.

Por ello, los adolescentes y los jóvenes son para el Ayuntamiento de Logroño colectivos prioritarios de intervención en la prevención y la promoción de hábitos saludables.

A lo largo del curso, los escolares que participan en este programa y su tutor se comprometen a mantenerse sin fumar para lo que disponen de sesiones y material de apoyo. Al finalizar el programa,se realiza un concurso, en el que cada clase presenta cortos con lemas sobre prevención de consumo dirigidos a sus iguales.

El aula ganadora ha sido 2ºA de Adoratrices por su vídeo 'Fumar no mata, destruye'. Se premian también a otras clases con accésit como al Mejor Mensaje saludable '¿Un amigo te hace daño? El tabaco te hace daño; no es tu amigo', de la clase 1ºB IES D`Elhuyar.

'FAMILIAS SIN HUMO'.

En cuanto a 'Familias sin humo' se lanza una campaña dirigida a concienciar de la importancia preventiva de no fumar en la familia.

Pretende animar a no fumar en el hogar como una manera de proteger a los niños del "humo de segunda mano". La campaña lleva por título 'Las casas ya no fuman. No fume en su casa' y es el eslogan que ha propuesto la familia López Moreno ganadora del concurso Familias sin Humo.

El programa va dirigido a las familias de los alumnos participantes reforzando así la prevención.