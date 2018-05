La banda de culto Shellac actuará por segunda vez en Galicia el próximo miércoles

31/05/2018 - 14:04

El concierto será en el Playa Club de A Coruña y los norteamericanos estarán acompañados de las francesas Decibelles

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 (EUROPA PRESS)

La banda de culto Shellac, proveniente de Chicago, estará el miércoles que viene en A Coruña en el que será su segundo concierto en Galicia, ocho años después de su actuación en Vigo en 2010.

Steve Albini es el guitarra y vocalista de este grupo y se le reconoce por haber grabado a músicos como PJ Harvey, Pixies, Nirvana, The Ex, The Auteurs y Page & Plant, entre muchos otros. Por su parte, Bob Weston, el bajo, ha trabajado con Rodan, Mission of Burma, Rachel's y June of 44.

El trío, que junto a estos dos ingenieros de sonido lo completa Todd Trainer a la batería, se formó en 1992, después de que sus integrantes fueran parte de bandas de la escena independiente norteamericana de los 80. Así, Albini militó en Big Black y Rapeman, Weston en Vulcano Suns y Trainer en Brick Layer Cake.

Dentro del ciclo de SON Estrella Galicia e impulsado por la promotora Work On Sunday, el concierto de Shellac, en el Playa Club de A Coruña, tendrá al grupo francés Decibelles como telonero y dará comienzo a las 21,00 horas, "puntualísimo", según los organizadores.

"Shellac es una de las bandas que mejor resume la esencia de la música independiente: fieros, insobornables y dueños de uno de los directos más implacables que se pueden ver sobre un escenario, los de Chicago siguen haciendo de la ecuación bajo-guitarra-batería la mejor de las estrategias para conquistar territorios y ganar batallas", explican los promotores.

Es así, según añaden, como se han ganado "un rincón honorífico en la historia subterránea del rock americano" y como han firmado discos "de acción directa" como 'At Action Park' (1994), 'Terraform' (1997), '1000 Hurts' (2000), 'Excellent Italian Greyhound' (2007) y el último 'Dude Incredible' (2014), "trabajos todos ellos en los que el rock y el hardcore colisionan de forma aparatosa y apabullante".

DECIBELLES

Por su parte, Decibelles, formadas en 2005, son un trío de Lyon que mezcla ruido, punk y pop en "una explosión de sonido arrasadora que se burla de toda descripción".

En 2017 publicaron su quinta referencia, el LP 'TIGHT', en el que "su voz cortante, su guitarra ruidosa, su bajo brutal y una batería poco convencional quedan empapados con una clara inspiración riot grrrl, originando un sonido propio que hace difícil ajustar a esta banda en estrechas etiquetas".