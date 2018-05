Los artistas residentes de La Térmica se convierten en agentes provocadores en la exposición 'Creadores 2018'

31/05/2018 - 14:09

La residencia de artistas del centro cultural La Térmica, dependiente de la Diputación de Málaga, cumple cinco años y este próximo viernes 1 de junio pone fin a la edición de 2018 con la exposición final de los artistas Irene González, Ernesto Casero, Enar de Dios, Marco Moreira, Mirimari Väyrynen y Alejandro Ginés tras cuatro meses de residencia en el centro.

MÁLAGA, 31 (EUROPA PRESS)

La investigación sobre la experiencia temporal en el dibujo, los valores eurocentristas y colonialistas, los conceptos de fronteras o las transformaciones de glaciares son algunas de las temáticas presentes en la exposición. Además, han contado con una ayuda de 2.400 euros de apoyo a la producción.

La muestra se podrá visitar hasta el próximo 8 de julio de martes a domingo de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas en el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, y está comisariada por el artista y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga Carlos Miranda.

Los proyectos de estos seis artistas fueron elegidos entre más de 225 propuestas nacional e internacionales por un jurado formado por la vicerrectora de Cultura de la Universidad de Málaga (UMA), Tecla Lumbreras; la profesora titular de Arte contemporáneo de la UMA Maite Méndez Baiges y el decano de la Facultad de Bellas Artes, Salvador Haro González.

Los tres destacaron en su momento la alta participación y calidad de los proyectos presentados, el alto grado de compromiso social, multiplicidad de sus lenguajes artísticos, y la alta presencia femenina.

La inauguración tendrá lugar este próximo viernes a las 20.00 horas, coincidiendo con el último RED Friday de la temporada. De esta forma, La Térmica ha preparado un programa de actividades complementario a la exposición de estos seis artistas que incluye el Rastro Nocturno Cervezas Alhambra con más de 70 expositores y varias 'foodtrucks'.

También habrá el minifestival 'A Place Apart', la pieza de teatro 'Cata, peste y eternidad' de Santi Senso, y un encuentro con la escritora Lucía Etxebarría en el que nos hablara sobre el amor romántico: 'Lucía y el sexo'.

PROYECTOS EXPUESTOS

El proyecto de Irene González es 'El eterno retorno. Una aproximación desde el dibujo'. Un ejercicio teórico-práctico cuya finalidad es una investigación continua para poder incluir la experiencia temporal en el dibujo.

Ernesto Casero presenta 'The posthuman protests', con dibujos, collages, pancartas, banderas y elementos escultóricos que gira en torno a las ideas relacionadas con el concepto del poshumanismo y sus valores eurocentristas y colonialistas.

Marco Moreir aúna el dibujo, la escultura y el libro de artista utilizando esencialmente la fotografía. Con él, busca explorar los límites y fronteras entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad, entre representación y realidad.

Enar de Dios Rodríguez ha propuesto una videoinstalación con el título 'The more complicated the borders', donde reflexiona sobre la idea de frontera en general, y más específicamente sobre el empleo de las tecnologías de seguridad por parte de Europa para intentar dar solución a un problema social.

Alejandro Ginés presenta 'Islas', un recorrido visual por los puertos del mundo. Imágenes cenitales de aeropuertos, puertos marítimos: deportivos y comerciales.

Por último, Mirimari Väyrynen estudia en su proyecto 'De post a transit y más allá' circulaciones oceánicas, transformaciones de glaciares y el movimiento global de las masas de aire contaminado en una propuesta que aúna pinturas al óleo realizadas sobre láminas de vidrio frágiles, láminas de acrílica transparentes y pantallas de video colocadas sobre las pinturas.

El comisario de la muestra afirma que desde que entró en los talleres de los artistas ha tenido la "sensación de que algo le sonaba bajo todo ese magma de proyectos tan diferentes". "Están todos interesados por ser juez y parte de sus correspondientes operaciones estéticas, dentro y fuera de la ficción que es toda obra de arte. Y, entre otras causas, lo consiguen porque, sobre todo, comparten la inquietud de mostrarnos sus procesos performativos", ha dicho.

Este programa de residencias artísticas ha acogido hasta la fecha a artistas como Miguel Gómez Losada, Emmanuel Lafont, Omar Víctor Diop, Mamen Morillas, Carmen González Castro, Ana Barriga, Marta Beltrán, Nekane Manrique, Fernando Bayona, Florencia Rojas, José Luis y Javier Valverde, Jean Philippe Illanes, Dadi Dreucol, laconjunciónY, Gala Knörr, Katharina Fitz, Aaron, Almudena Fernández Ortega, Fernando Clemente, Mac Svary, Orlando Rojas y Victoria Maldonado.

A lo largo de los cuatro años anteriores, las muestras que recogen sus trabajos han recibido hasta la fecha más de 15.000 visitantes, han destacado.

A mediados del mes de julio La Térmica lanzará a través de su web la convocatoria para Creadores 2019 en la que seis nuevos artistas podrán optar a la residencia en el espacio cultural.