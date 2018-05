Moción censura. maíllo pide a los grupos que tengan en cuenta que sánchez "no es de fiar" porque está dispuesto a gobernar con los pge

31/05/2018 - 14:00

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, llamó a los grupos parlamentarios que mañana tendrán que votar la moción de censura a tener en cuenta que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "no es de fiar", porque está dispuesto a gobernar con unos Presupuestos Generales del Estado contra los que los socialistas votaron.

En declaraciones en el patio del Congreso de los Diputados a la salida de la sesión matinal del debate de la moción de censura, Maíllo interpretó que Sánchez "no tiene proyecto de país", sino que "el único proyecto que tiene es su ambición personal, su obsesión por llegar a La Moncloa sin haber ganado las elecciones".

"Además, ¿qué más dan los principios?", preguntó. "Aunque no haya votado los presupuestos está dispuesto a seguir con ellos. El que quiera llegar al Gobierno con quien sea y a costa de lo que sea demuestra que no es un político de fiar. Eso lo tienen que escuchar los 350 diputados. Su palabra no vale absolutamente nada". Frente a él, opuso a Rajoy quien, según él, "tiene un proyecto de país" y "ha levantado económicamente el país".

Maíllo recordó que los Presupuestos aún no están aprobados y preguntó si el PSOE va a ahora a votar a su favor después de rechazarlos en el Congreso. El 'número tres' del PP dijo que sigue pensando en que la moción "salga bien para el Gobierno" y recordó que el PNV aún "no se ha pronunciado" y "hay que ver cómo finaliza". Por el momento, aseguró que ve a Rajoy "animado y tranquilo" y descartó su dimisión alegando que, si Sánchez "no ha dimitido por perder las elecciones, Rajoy, que las gana, tampoco".

