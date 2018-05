AMP.- El Parlamento reprueba la política económica del Gobierno y pide el "cese inmediato" de González Menorca

El Parlamento de La Rioja ha reprobado hoy, en pleno, la política económica del Gobierno regional y ha pedido el "cese inmediato" de la titular de Desarrollo Económico, Leonor González Menorca.

Los diputados de PSOE, Ciudadanos y Podemos han aprobado una enmienda transaccional a la proposición no de ley presentada por Ciudadanos que, en un inicio, pedía reprobar a la consejera y que, por acuerdo de estos tres grupos, ha sumado a la política de todo el Gobierno.

El portavoz de Podemos, Germán Cantabrana, ha invitado a Ciudadanos a plantear una moción de censura en vez de centrarse en un "ataque personal".

"Yo no voy a entrar en su afán de ocupar sillas y desestabilizar la región; haga el favor de no ser demagogo", le ha dicho Ubis, que, no obstante, ha reconocido que, lo aprobado hoy, "no llegará más allá de un tirón de orejas públicos".

El consejero de Empleo, Alberto Galiana, ha apelado, tras las exposiciones "contra la superficialidad y la banalidad política" de la que ha acusado a los grupos de la oposición.

Al inicio del debate, el portavoz de Ciudadanos ha comenzado señalado que no iba a hablar de "indicadores", porque luego desde el Gobierno riojano se iba a apelar a otros, "pervirtiendo el debate".

"Usted es la responsable de la búsqueda de un nuevo modelo industrial (...) y por mucho que intente ocultarlo no funciona", le ha espetado a la consejera de Desarrollo Económico.

Además, le ha recordado que, según el acuerdo firmado entre PP, Ciudadanos y el Gobierno se tenía que haber contratado, a finales de marzo, un grupo de expertos del que nacería "un nuevo modelo de gobernanza en la ADER".

Ha creído que el Gobierno de Ceniceros "está cómodo con la herencia recibida y se han instalado en la parálisis" y ha señalado que se están produciendo "irregularidades" y concesión de fondos "de manera no objetiva" en la Agencia de Desarrollo Económico (ADER).

Ha creído que lo que quiere el Gobierno actual es "dar cobertura legal a un sistema clienteral" que también ha calificado de "sanzista". Y, ha añadido: "Como es responsable, creemos que no debe seguir en su puesto de consejera".

El portavoz de Podemos, Germán Cantabrana, ha visto que se trataba de una "propuesta interesada por electoralismo" y le ha dicho a Ubis: "El único objetivo es dañar la imagen de una Consejería a la que usted quiere acceder".

Ha indicado que a Podemos tampoco le gusta la "gestión económica" de la consejera, pero ha rechazado "apoyar un ataque personal". "Le voy a explica qué dificulta el desarrollo económico: la corrupción que ustedes están respaldando", ha dicho a Ciudadanos al tiempo que les ha preguntado "qué han hecho aparte de acosar a una consejera y al gerente de la ADER".

En este punto, le ha recordado a Ubis que las proposiciones no de ley no son vinculantes, pero las mociones de censura sí. "Si usted quiere nos reunimos y mañana presentamos una moción de censura que puede revertir la política económica del gobierno".

Desde el PSOE, Ricardo Velasco ha compartido la "preocupación por el retroceso económico" y ha dicho tener claro que se ha perdido el "tren económico"; viendo como "máximo responsable al Gobierno".

Por ello, han presentado una enmienda para que, en vez de reprobar a la consejera se reprobase al Gobierno, cosa que apoyaba Podemos pero no Ciudadanos.

Luego, han añadido una transaccional a esa enmienda para reprobar al Gobierno pero, también, señalar como responsable del retroceso económico a la consejera y pedir su cese.

El portavoz del PP, Jesús Ángel Garrido, ha acusado a Ubis de mentir y ha rechazado, además de que hubiera "caso de La Rioja", ningún informe sobre "irregularidades en la ADER. Ha dicho conocer un único informe que habla de "gestión óptima".

Ha cerrado el debate el consejero de Empleo, Alberto Galiana, quien ha citado a los clásicos para acusar de "teatralidad" a los grupos de la oposición. "Lo único que veo aquí son apariencias" ha dicho y se ha referido, entre otros, al Arcipreste de Hita y su Libro del Buen Amor.

Ha concluído afirmando: "Este próximo mes aventuro datos enórmemente positivos" en el empleo.