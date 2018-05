CCOO exige al Gobierno aragonés que aclare si pretende privatizar la escolarización de 0 a 3 años

31/05/2018 - 14:24

El secretario general de la sección sindical de CCOO en el Gobierno de Aragón, Francisco José González, ha exigido este jueves al Ejecutivo autonómico que aclare si pretende privatizar la escolarización de 0 a 3 años, al advertir de la "vulnerabilidad y el agravio" que sufren las más de cien técnicos de jardín de infancia que dependen de la administración autonómica.

ZARAGOZA, 31 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, acompañado por las técnicos de jardín de infancia Nieves Lucas y Cristina Mazas, González ha criticado la "falta de transparencia" del Ejecutivo aragonés con el ciclo de 0 a 3 años y ha exigido que explique "qué quiere hacer con un ciclo que es de su competencia".

"Lo que hace el Gobierno aragonés es parchear y hacer muchísima propaganda con su proyecto estrella", un programa piloto puesto en marcha hace dos años para que algunos colegios de educación infantil y primaria de la Comunidad autónoma abrieran sus aulas a niños en el tramo de edad comprendido entre los 2 a los 3 años.

En este sentido, González ha afirmado que no disponen de información sobre el mismo y "no sabemos por qué este año hay 14 aulas, el año pasado ocho y el anterior tres, cada año va creciendo y no sabemos dónde va a parar porque el Gobierno insiste en que es un proyecto piloto, pero no deja de crecer y ese proyecto se tiene que acometer con profesionales y con recursos", ha dicho tajante.

Asimismo, ha expresado su "sorpresa" dado que en este sector se encuentran "cuatro condiciones de trabajo diferentes" según donde se sitúen los centros. Así "tenemos por un lado a las escuelas infantiles de Zaragoza, con unas condiciones de trabajo determinadas; tenemos todos los municipios con convenios con el Gobierno de Aragón, donde sus condiciones económicas, retributivas y laborales son las peores con diferencia dentro de los empleados públicos".

También "tenemos a las profesionales del Gobierno de Aragón encerradas en las once guarderías del Ejecutivo autonómico sin posibilidad de salir de allí y viendo cómo van perdiendo cada vez más competencias; y luego tenemos a las compañeras de la empresa privada que da servicio en centros públicos".

"Esto tiene toda la pinta de ser una privatización del 0-3 y si el Gobierno quiere hacer eso que lo diga porque nos encontrará en frente" y lo tiene que explicar "por respeto al colectivo de profesionales y a las familias; no se puede estar experimentando con niños de 0 a 3 años sin decir lo que se quiere hacer", ha recalcado González.

MÁS RECURSOS A COLEGIOS

CCOO critica que el Ejecutivo autonómico haya destinado más recursos a los colegios, en detrimento de las guarderías públicas. "En la guardería solo habrá una técnico de jardín de infancia mientras que en el colegio habrá una técnico, un docente y monitores/as de comedor a la hora de la comida", ha agregado, observando que "la situación más sangrante es la del colectivo de profesionales del Gobierno de Aragón que hasta ahora tenían la exclusiva de la atención y que ven cómo eso se va a los colegios".

Ha recordado, además, que hace dos años CCOO ya advirtió "de la absoluta precariedad en la que se encuentran las once guarderías del Gobierno de Aragón". Tras alertar a Inspección de Trabajo sobre las condiciones laborales de estas profesionales "sancionaron al Ejecutivo aragonés por abusar en la contratación de los refuerzos".

Se cuestionó también el estado de las instalaciones "y el Ayuntamiento ha sancionado al Ejecutivo aragonés por sus cuatro guarderías que están sin licencia" y un informe del propio Departamento de Educación señala "deficiencias que van desde zonas habitadas donde duermen los niños y que se inundan si hay lluvias, a calefacción y calderas sin legalizar e instalaciones sin mantenimiento".

DEFICIENCIAS

Este tipo de deficiencias "supondrían precintar la instalación en cualquier momento y el Gobierno de Aragón no sabemos si lo que quieren es que lo denuncien otros y lavarse las manos, pero no es de recibo para las familias y los trabajadores, no pueden estar expuestos a riesgos y es de una hipocresía y un cinismo insoportable que lo que le piden a una guardería privada para que abra mañana, el Gobierno de Aragón no tenga ni calendario para cumplirlo", ha aseverado González.

La técnico y delegada sindical, Nieves Lucas, ha remarcado que en las guarderías del Ejecutivo aragonés hay una ratio de una técnico de jardín de infancia por 18 niños, en un horario que va de las 9.00 a las 17.00 horas y "tenemos que hacerlo todo. La atención pedagógica, asear a los niños y realizar el servicio de comedor". Lucas también ha criticado que la administración solo haya contado con dos de ellas para trabajar en las aulas para niños de 2 años, habilitadas en los colegios.

Sobre la "mala situación" en la que se encuentran algunas guarderías del Ejecutivo autonómico, la técnico de jardín de infancia Cristina Mazas ha dicho que "nuestras infraestructuras no reúnen las condiciones óptimas para el cuidado de los menores. Tanto en el caso de los patios de recreo, los aseos determinados para cada aula y dificultades para realizar el servicio en los centros con dos plantas (a la hora de tener que subir y bajar escaleras con los menores)".