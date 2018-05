Moción. erc espera de sánchez un "diálogo sincero, rico intelectualmente y aprovechable políticamente"

31/05/2018 - 14:22

ERC espera de Pedro Sánchez un "diálogo sincero, rico intelectualmente y muy aprovechable políticamente" si sale adelante la moción de censura y se convierte en presidente del Gobierno.

En rueda de prensa tras concluir el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Sánchez durante el debate de la moción de censura, Joan Tardà, portavoz de ERC en el Congreso, subrayó la "coherencia" de su partido cuando denunció que el PSOE permitiera gobernar al PP, respaldó después la moción de censura impulsada por Unidos Podemos y posteriormente emplazó al PSOE a presentarla.

En paralelo, aseguró, se ha ido incrementando la "represión" contra las instituciones catalanas que legítimamente expresan la voluntad de los catalanes y en ese escenario ERC tiene "la mirada larga" y entiende que "cualquier escenario de diálogo" ayudaría a "desescalar" un conflicto que solo puede tener una solución política.

Dado que la situación actual es "de confrontación", ERC entiende que la disposición al diálogo, por la que apuesta de forma decidida, es positiva y por ello trabajará para que haya "menos testosterona política" de la que han hecho gala el PP, el PSOE y Ciudadanos, y "más respeto al diálogo y a la democracia".

El conflicto, insistió, "viene de tan lejos, es tan complejo y ha merecido tan poco respeto históricamente" por parte de los distintos regímenes españoles que ahora obliga a "descartar el regate corto y a plantear cuestiones a medio plazo". "No nos interesa el tacticismo", aseguró, sino que en España sea posible "un escenario de catarsis" en el que las fuerzas políticas asuman que ese "problema" no es solo catalán sino español y, si no son capaces de resolverlo, "la democracia española está tocada de muerte". Los primeros interesados en que eso no ocurra, añadió, deberían ser los partidos democráticos españoles, "sean de izquierdas o de derechas".

Tardà dejó entrever que ERC no formulará ninguna exigencia concreta a Sánchez para apoyar la moción, apostando simplemente por ese escenario de diálogo a medio plazo, pero también dejó claro que no darán "ningún paso atrás". Para reforzar su apuesta por el diálogo recordó que Nelson Mandela aprendió el idioma de sus carceleros "para poder dialogar mejor con ellos".

