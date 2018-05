Sindicatos en la comisión de desamiantado, satisfechos con los reconocimientos voluntarios en Metro

31/05/2018 - 14:39

Los sindicatos presentes en la comisión de seguimiento sobre el plan de desamiantado en Metro (UGT, Solidaridad Obrera, Sindicato Libre y Sindicato de Técnicos) se han mostrado satisfechos con los reconocimientos voluntarios para la plantilla que realizará la compañía.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

En un comunicado conjunto, los sindicatos explican que estas pruebas se dirigen a detectar posibles afecciones respiratorias relacionadas con el amianto y que la empresa ha comunicado la realización de la Vigilancia de la Salud Específica (VSE) a más de 900 trabajadores que, por pertenecer a determinados colectivos, han podido realizar alguna actividad "con potencial exposición a elementos con amianto".

Además, relatan se va a comunicar a los servicios médicos de la Comunidad de Madrid la relación de trabajadores que "ya no forman parte de la plantilla" de Metro (jubilados,etc) y que se puedan haber encontrado en dicha "situación de riesgo".

Adicionalmente, las organizaciones sindicales han acordado con la dirección de la empresa el que se ofrezcan pruebas médicas voluntarias a toda la plantilla para "detección" de posibles afecciones del aparato respiratorio.

Para ello, presentará una planificación de las pruebas y comunicará las condiciones en las que todos los trabajadores en activo de la empresa, que no estén sujetos al citado procedimiento de Vigilancia de la Salud específica (VSE) para el amianto.

Los trabajadores podrán solicitar también la realización de pruebas específicas (adicionales a las que se vienen realizando habitualmente en el reconocimiento médico anual previsto en el convenio colectivo), con objeto de "dar respuesta a situaciones de inquietud y preocupación que se han manifestado, a raíz de los casos de enfermedad profesional que se han declarado".

El responsable de la sección sindical de UGT Madrid, Teo Piñuelas, ha indicado a Europa Press que el sindicato no se plantea sumarse a paros mientras la negociación en la comisión sobre desamiantado "no esté bloqueada".

"Los paros no van a desamiantar Metro", ha recalcado Piñuelas quien ha señalado que los afiliados en Asamblea han acordado realizar concentraciones o manifestaciones, pero no sumarse a paros como los convocados por el sindicato de Maquinistas y CCOO. De momento, la voluntad no es perjudicar a los usuarios con huelgas.

"Tenemos que desamiantar Metro y resarcir a los trabajadores afectados por la exposición a este material potencialmente cancerígeno", ha subrayado para incidir en que, si la negociación en esta comisión se bloquea y no hay más avances, sí se plantearán movilizaciones más intensas.