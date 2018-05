El Ayuntamiento de Santiago presenta la nueva aplicación móvil para el pago de la ORA, que funcionará el 15 de junio

El consistorio retrasa 15 días la asunción directa del servicio para facilitar la transición del viejo sistema de pago al nuevo

El Ayuntamiento de Santiago ha retrasado 15 días la entrada en vigor de la asunción directa del servicio de la ORA y la grúa para facilitar a los usuarios la transición hacia el nuevo sistema de pago con el teléfono móvil, que cambia de plataforma y se llevará a cabo ahora a través de la aplicación 'Moviltik'.

El concejal Xan Duro --que asume desde este jueves las responsabilidades de Movilidad por la baja temporal del edil Jorge Duarte, que acaba de ser padre-- ha explicado el funcionamiento del nuevo sistema de aplicación móvil para el pago del estacionamiento en la zona ORA, que sustituye al actual tras la remunicipalización del servicio, que será asumido por la empresa municipal Tussa a partir del día 15 de junio.

De este modo, el consistorio retrasa 15 días la asunción definitiva de la gestión de los servicios de ORA y grúa municipal --estaba previsto que se produjese este viernes día 1-- para otorgar un plazo de adaptación al nuevo sistema de pago a distancia, vía que utilizan un tercio de los usuarios.

Según ha indicado Duro, acompañado este jueves en rueda de prensa por el gerente de Tussa, José Ramón Mosquera; los usuarios tendrán dos semanas para gastar el dinero del que dispongan en el monedero electrónico de la actual aplicación ('Epark').

En caso de no agotar el crédito, deberán ponerse en contacto directamente con la empresa que hasta ahora desempeñaba el servicio, Setex Aparki, para reclamar la devolución del dinero que todavía tengan en el monedero.

NUEVA APLICACIÓN

Precisamente el sistema de cobro es una de las novedades que incorpora la nueva aplicación, que asocia una tarjeta de crédito a la cuenta personal, de donde extrae el cobro. La aplicación que dejará de funcionar el 15 de junio en Santiago funcionaba a través de un 'monedero electrónico'.

Además, como ha explicado el gerente de Tussa, la aplicación 'Moviltik' también permite la opción de "desaparcar", por lo que los usuarios podrán pausar el pago del estacionamiento en el caso de que abandonen la plaza en menor tiempo del seleccionado.

Así las cosas, 'Moviltik' incluirá Santiago de Compostela en sus "mapas" a partir de la próxima semana, pero no será hasta el 15 de junio cuando entre en funcionamiento y comience a ser la vía de pago telemático para el estacionamiento en zona ORA.

CRÍTICAS DEL BNG

Por otra parte, el portavoz del BNG de Santiago, Rubén Cela, ha calificado de "oscurantista" y "falto de lealtad" el procedimiento de remunicipalización de la ORA y la grúa, aprobado en sesión plenaria a mediados del pasado mes de marzo tras casi dos años de proceso desde que el contrato de la actual concesionaria (que desempeña el servicio desde finales del 2015 a través de prórrogas) fuese anulado por una sentencia del TSXG.

Rubén Cela ha censurado que el gobierno local no haya convocado una junta de portavoces para informar de la evolución del proceso pese a haber sido solicitada por el BNG "hace más de 10 días" porque entienden que "se estaban incumpliendo las fechas" para la asunción del servicio por Tussa.

"No solo no se convocó, algo inaudito, sino que se filtró información a un medio de comunicación que no se le proporciona a los miembros del Consejo de Administración (de Tussa)", ha señalado Cela, según recoge un comunicado emitido por el Bloque.

En esta línea, ha criticado que el Ayuntamiento de Santiago fijase como fecha para la entrada en funcionamiento de la remunicipalización el pasado 16 de abril, para luego retrasarlo al 1 de junio y, ahora, volver a aplazarlo otros 15 días.

El BNG dio su voto a favor de la remunicipalización en el pleno y su apoyo fue clave para que saliese adelante la medida. Con todo, los ediles frentistas siempre han criticado la manera de gestionar el proceso por parte del gobierno local de Compostela Aberta.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Cuestionado por las declaraciones de Rubén Cela, el edil compostelano Xan Duro ha respondido que la reunión del consejo de administración de Tussa tendrá lugar la próxima semana y que allí se informará de los "procedimientos administrativos".

En esta línea, ha remarcado que el nuevo retraso de 15 días explicado en la rueda de prensa de este jueves se produce por una cuestión de "adaptación" al nuevo sistema que no influye en los procedimientos, sino que se realiza con el objetivo de facilitar la transición para los usuarios.