Mercedes Fernández (PP) califica de "indigesto" el silencio de "los que echaron a Sánchez"

31/05/2018 - 14:41

La presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, ha calificado de "indigesto" el silencio de los socialistas "que echaron a Pedro Sánchez" cuando, a su juicio, el líder socialista se alió con "los que ponen en jaque la unidad de España".

OVIEDO, 31 (EUROPA PRESS)

A través de unas declaraciones distribuidas por el PP, la 'popular' ha afirmado que la primera sesión del debate de la moción de censura ha supuesto una "síntesis" de los liderazgos en el Estado. Así, ha afirmado que Mariano Rajoy con un "magnífico discurso" puso de manifiesto "obviedades" como que el país "lo gobierna quien gana las elecciones".

Además, ha criticado el "silencio" de los que "echaron" a Pedro Sánchez cuando apostó por el 'no es no' y se alió "con los que ponen en jaque la unidad de España y los que quieren potenciar el secesionismo". En ese sentido, ha afirmado que le parece "indigesto" que ahora no haya "socialistas valientes" que estén a la "altura".

Frente a esto, ha indicado, existe un presidente "como la copa de un pino" y que no es "presumido" y los "aspirantes" y "aprovechadillos" que quieren "colarse como sea en la Moncloa".