Bonig critica el tono "chulesco, vacilón y prepotente" de Ábalos

31/05/2018 - 14:52

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha lamentado este jueves que el PSOE "haya intentado desgastar a España y mentir a los españoles presentando una moción de censura política, partidista e interesada" que demuestra que "no se toman en serio a España", y ha criticado el tono "chulesco, vacilón y prepotente" de su secretario de Organización, el valenciano José Luis Ábalos.

VALÈNCIA, 31 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Bonig ha señalado que "esta moción no habla de España, habla del PSOE", y los valencianos no merecen a representantes socialistas que "solo piensan en sillones y despachos" y que pretenden "ganar con trampas lo que no han ganado en las urnas".

"El señor Sánchez no entiende que los españoles le han dicho más de una vez no es no", ha agregado la dirigente 'popular', que ha agregado que la moción "se sustenta en una sentencia que el señor Ábalos ha reconocido no haber leído".

A su juicio, el PSOE "intenta asaltar la estabilidad de España apoyado en una interpretación sesgada de solo una parte de la sentencia, es una tomadura de pelo".

"CHEQUE EN BLANCO PARA LOS NACIONALISTAS"

Ha lamentado que Sánchez plantea una moción que es un "cheque en blanco" para los nacionalistas y ha añadido que "nace contaminada: pone a un diputado valenciano a defenderla mientras calla sobre la investigación en marcha de las cuentas del PSPV que ya suma 26 imputados; habla de plegarse a los nacionalistas después de haberse comprometido a trabajar por la unidad de España; habla de tomar responsabilidades cuando no han asumido ninguna en los casos de los ERE ni en la financiación del PSPV y habla de gobernar a toda costa".

También ha criticado la imagen que ha dado Ábalos en el Congreso de los Diputados con un tono "chulesco, vacilón y prepotente". En su opinión, Ábalos "no ha estado a la altura, ha intentado convertir el Congreso en un teatro dejando los intereses de los españoles en la puerta y sentando la ambición en el escaño".

La presidenta del PPCV ha afeado a este su "cobardía" porque "habiendo ocupado cargos de responsabilidad en el PSPV, ha dejado pasar "una oportunidad de oro para explicar ante todos los españoles el caso de financiación del PSPV que investigan cuatro juzgados españoles".

"SERVIDUMBRE"

"No se pueden exigir responsabilidades cuando su partido ha decretado el toque de silencio respecto a una trama que se extiende más allá de la Comunitat y que salpica a tres ministerios. Nadie está al margen de la ley y el PSOE no tiene inmunidad para financianciarse como quiera", ha insistido.

Además, ha añadido, "el PSOE ha dejado claro que no tiene intención de convocar elecciones y que está dispuesto a plegarse a lo que les marquen los nacionalistas", una "servidumbre" que considera se ha empezado a visualizar esta mañana con Ximo Puig, quien tras su reunión con Quim Torra "ha decido ponerle cara a lo que Sánchez ha adelantado en el Congreso: un 'sí es si' a los independentistas".