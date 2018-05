Castejón recuerda a la CARM que la descontaminación del trazado ferroviario debe hacerse "con soterramiento o sin él"

31/05/2018 - 14:59

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha recordado este jueves a la Comunidad Autónoma y al Gobierno central que la descontaminación del trazado ferroviario que atraviesa el Hondón debe llevarse a cabo con el proyecto en superficie y con el de soterramiento.

CARTAGENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

"Esta mañana amanecíamos con la noticia de que expertos de la Universidad Politécnica y la consejería de Medio Ambiente reconocían lo que desde el Ayuntamiento llevábamos diciendo mucho tiempo; que la descontaminación es necesaria aunque el proyecto sea en superficie. La ampliación de la vía férrea y las obras del viaducto de la autovía requieren trabajar sobre un terreno contaminado que habrá que adecuar sin que esto conlleve retraso alguno", ha señalado la alcaldesa, Ana Belén Castejón.

La primera edil ha explicado que los terrenos que atraviesa la vía férrea pertenecen a Adif y que, por tanto, debe ser este organismo el que se ocupe de su descontaminación.

"Me sorprende enormemente que el presidente de la Comunidad desconozca la realidad del segundo municipio más grande de esta Región. Debería saber que estos terrenos son de Adif y no de propiedad municipal. No puede mezclar el proyecto urbanístico con el ferroviario porque nada tienen que ver. Nosotros tendremos que descontaminar cuando pongamos en marcha el proyecto urbanístico, del ferroviario, insisto, se ocupa Adif", ha señalado.

Por todo esto, Castejón ha incidido en que el proyecto que presentan los vecinos, que supone la construcción de un nuevo trazado paralelo a la antigua carretera de La Unión, sería el único que no exigiría descontaminación "ya que no atraviesa los terrenos del Hondón, aunque sí estaría sujeto, como cualquier suelo ferroviario, a Declaración de Impacto Ambiental y al proyecto de suelo potencialmente contaminado".

Ha recordado que en el Plan General de 2012, cuando la corporación municipal estaba gobernada por el Partido Popular, incluyó una reserva de suelo para uso ferroviario justo en los terrenos colindantes a la carretera de La Unión, los mismos que ahora proponen utilizar los vecinos.

"Esta propuesta no es un invento mío ni un bandazo. Los vecinos, gracias a los múltiples retrasos del Partido Popular, han tenido tiempo de sobra para pensar y mi obligación es escucharles y analizar su propuesta. No puedo hacer oídos sordos como sí han hecho la Comunidad y el Gobierno. Es irónico que ahora propongan un comité de participación cuando no quisieron escuchar a los vecinos el lunes", ha indicado Castejón.